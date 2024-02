En esta edición del Estado de la Unión nos centramos en las consideraciones de la autoridad de seguridad aérea de la UE y de algunas aerolíneas para eliminar un piloto por razones de costos. Los pilotos se oponen rotundamente a esto.

El mundo se ha acostumbrado a los comentarios sin sentido de Donald Trump.

Por eso los líderes europeos rara vez hacen comentarios sobre ellos; normalmente hacen de tripas corazón y siguen adelante.

Pero la sugerencia de Trump durante un mitin de campaña de que Estados Unidos no protegería a los aliados de la OTAN que no gastan lo suficiente en defensa provocó una rara reacción pública.

“Peligroso”, “desquiciado”, “espantoso”: fueron algunas de las reacciones más amigables.

Esto fue lo que dijo el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell:

"La OTAN no puede ser una alianza militar 'a la carta', no puede ser una alianza militar que funcione dependiendo del humor del presidente de EE.UU. en esos días. No es un 'sí, ahora sí; mañana, no; depende de quién seas'. Seamos serios".

En una reunión de ministros de Defensa de la OTAN esta semana, los participantes tampoco estaban de humor para andar con rodeos.

"La idea general de la OTAN es que un ataque a un aliado desencadenará la respuesta de toda la alianza y mientras respaldemos ese mensaje juntos**, impediremos cualquier ataque militar a cualquier aliado**", dijo el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg.

"Por lo tanto, cualquier sugerencia de que no nos defenderemos unos a otros, que no vamos a protegernos unos a otros, socava la seguridad de todos nosotros".

Stoltenberg también informó sobre un gasto militar récord de la alianza.

Como las decisiones presupuestarias se toman a lo largo de varios meses, el gasto de la OTAN no puede considerarse una respuesta directa a Trump, que tiene un historial de comentarios hostiles sobre la OTAN.

Más bien refleja una respuesta a la agresión rusa y a Vladímir Putin.

El aumento del gasto militar se produce en una situación económica bastante difícil.

¿Aviones con un solo piloto?

Esta semana, el grupo aeroespacial europeo Airbus informó sus últimos resultados. Las cifras fueron mixtas, las previsiones financieras para 2024 eran cautelosas.

En general, es un entorno financiero difícil para la industria de la aviación, que busca reducir costos en todas partes.

Una opción que se está considerando es la reducción del número de pilotos a los mandos de los aviones, lo que se denomina Operaciones Extendidas con Tripulación Mínima (eMCO).

Algo que los pilotos creen que es un avance profundamente preocupante que se produciría a costa de la seguridad.

Para discutir esto, se nos unió Otjan de Bruijn, presidente de la Asociación Europea de Cabinas de Pilotos (ECA).

A continuación, una transcripción de nuestra entrevista.

**Euronews:**Usted representa a más de 40.000 pilotos en 33 países. Cuéntenos por qué su organización está en contra del eMCO.

De Bruijn: En la aviación, tenemos redundancia y respaldo para todos los sistemas críticos para la seguridad. Y esta filosofía está en el centro de la aviación moderna. Por poner un ejemplo, a bordo de aviones grandes, cada sistema crítico para la seguridad se instala doble o triple. Para evitar este fallo crucial, actualmente también hay dos pilotos a los mandos de un avión. Dos pilotos trabajan en equipo. Sirven como este sistema crítico de monitoreo de la red de seguridad, pero también se monitorean entre sí, detectando errores y mitigando peligros potenciales antes de que se agraven.

Euronews:****¿Cuáles son los riesgos asociados con un plan de un solo piloto?

PUBLICIDAD

De Bruijn: En este concepto, cuando este piloto está allí durante horas, durante la fase de crucero, necesitaría hacer una pausa para ir al baño. Y durante esta pausa para ir al baño, no habría ningún piloto. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si en ese momento el control de tráfico aéreo le pide que se desvíe de su trayectoria de vuelo si hay un incendio en el motor o humo en la cabina de vuelo o una advertencia de colisión? Yo, como piloto, no podré ser responsable de la seguridad de mis pasajeros, de mi tripulación y de mi avión.

Euronews: El concepto de un solo piloto está siendo evaluado por la Agencia de Seguridad Aérea de la UE. ¿Qué tan avanzada está esta evaluación? ¿Han sido consultados con ustedes?

De Bruijn: En los últimos dos años, se consultó a un pequeño grupo de partes interesadas en el que, de hecho, también fuimos consultados y participamos. Esta es la primera vez en la historia que la Agencia Europea de Seguridad Aérea inicia la elaboración de normas sin el propósito de resolver un problema de seguridad. En cambio, están introduciendo muchos problemas de seguridad y no confiamos en que este proceso de evaluación se lleve a cabo de forma independiente e imparcial.

Euronews: ¿Qué pasa con sus empleadores, las aerolíneas? ¿Cuál es su opinión sobre esto?

De Bruijn: Bueno, es muy sencillo. Lo impulsan comercialmente algunas aerolíneas que ven la posibilidad de ahorrar algo de dinero al reducir el número de pilotos durante los vuelos de larga distancia. Las aerolíneas pueden verse tentadas por la perspectiva de obtener esta ventaja competitiva de ahorro de costos mediante la eliminación de este piloto. Sin embargo, es posible que se sorprendan desagradablemente al descubrir que los incentivos comerciales son un factor extremadamente riesgoso en la aviación. Y si lo dudan, simplemente deberían preguntarle a Boeing.