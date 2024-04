Francia entrena a tropas ucranianas en Polonia, en el marco de una misión de la UE, para perfeccionar los conocimientos que necesitarán en el campo de batalla. Euronews siguió el entrenamiento durante un día.

PUBLICIDAD

El vehículo blindado se detiene ante la trinchera y de él salen media docena de soldados ucranianos. En cuestión de segundos, las granadas de humo oscurecen la escena y el sonido de los disparos rasga el aire.

El cielo azul despejado facilita que los ucranianos oigan el dron que vuela a decenas de metros por encima de ellos, pero se produce una confusión: ¿el dron ha sido requisado por uno de los suyos o por el enemigo? Un soldado ucraniano le dispara brevemente, pero luego se concentra en los 200 metros de trinchera que tiene por delante. La velocidad es esencial.

Treinta minutos más tarde, los ucranianos han detonado con seguridad varias trampas explosivas, han arrancado la trinchera del control del enemigo y están atendiendo a un camarada herido.

La herida, sin embargo, era falsa. Las balas eran de fogueo. El enemigo no era ruso, sino francés, y la trinchera no estaba en la línea del frente del este de Ucrania, sino en una base militar polaca.

En cambio, el asalto formaba parte de un entrenamiento que las tropas francesas impartían a sus homólogas ucranianas a través de la Misión de Asistencia Militar de la UE (EUMAM).

"Nos acercamos a las tres cuartas partes del entrenamiento", declaró a 'Euronews' el teniente coronel Louis, cuyo apellido no se ha revelado por razones de seguridad. "Aún no hemos llegado al final, pero estamos empezando a trabajar en ejercicios interservicios y algo más complejos, en los que vamos más allá de las habilidades básicas. Estamos empezando a trabajar en maniobras".

"El objetivo es que comanden su unidad, que observen los errores que puedan cometer y que después hagan un debriefing de la batalla", añadió.

Este es el cuarto batallón ucraniano que recibe entrenamiento de un mes y medio de duración por parte de los militares franceses en Polonia. Es uno de los más de 10.000 soldados ucranianos que han recibido adiestramiento de Francia -en Polonia y en varios lugares de Francia- en el año y medio transcurrido desde que se puso en marcha el EUMAM.

Los 24 Estados miembros de la UE que participan en la EUMAM han adiestrado hasta ahora a 46.000 soldados ucranianos.

Cada uno imparte una formación diferente en función de las necesidades de Ucrania y de sus propias especialidades. Polonia, vecina de Ucrania, acoge muchos de estos programas, paga la factura del alojamiento, el equipo y la munición utilizados y recibe parte de los gastos reembolsados por la UE.

El Reino Unido también ha entrenado a otros 36.000 soldados ucranianos en su territorio.

Si no les gusta, lo sabemos enseguida

El adiestramiento francés se centra en los aspectos básicos de la infantería, como disparar sus armas y morteros de serie, descifrar un mapa o las observaciones de un dron para ayudar en el tiro, mantener una posición defensiva, prestar atención médica básica, conducir los vehículos que dona Francia y, sobre todo, quién debe hacer qué y cuándo.

La palabra clave para los instructores franceses es "adaptabilidad", subrayó el coronel Antoine Laparra, Alto Representante Nacional de Francia para EUMAM, durante el viaje de observación de un día para medios de comunicación en el que participó 'Euronews' a finales del mes pasado.

Tienen que adaptarse al nivel de los soldados que envía Ucrania -algunos de los cuales nunca han visto el frente-, así como a las expectativas de los dirigentes ucranianos. Las reacciones son escasas.

"Si el entrenamiento no les sentara bien, nos lo dirían, no tienen tiempo que perder y la cortesía y la delicadeza no son sus señas de identidad", dijo Laparra.

A 'Euronews' no se le permitió entrevistar a ninguno de los soldados ucranianos participantes ni a los traductores -en su mayoría mujeres ucranianas- cuyo trabajo lo hace posible.

Soldados ucranianos recibiendo entrenamiento francés como parte de EUMAM, en Polonia. État-major des armées

"Durante el mandato anterior, los ucranianos fueron a veces muy tajantes y dijeron no, ya no queremos eso. Así que cuando no les gusta, lo sabemos muy, muy rápido, así que mientras no nos digan que no les gusta, significa que sí les gusta", añadió el coronel.

En una declaración enviada por correo electrónico a 'Euronews', el Ministerio de Defensa ucraniano declaró: "Es muy importante continuar la formación del personal militar ucraniano en el marco de esta misión".

PUBLICIDAD

"Esto permite a los defensores ucranianos dominar armas y equipos modernos para repeler eficazmente la agresión rusa". A lo largo de las actividades de la EUMAM, hemos identificado varios aspectos para mejorar la eficacia del adiestramiento. Por ejemplo, el uso del enfoque formar a los formadores. Esto es importante no sólo para satisfacer las necesidades de defensa existentes, sino también para desarrollar las capacidades futuras de las Fuerzas de Defensa ucranianas", añadió.

Definitivamente ha habido una mejora

Entre los disparos se oye el repiqueteo de las balas al chocar contra sus blancos metálicos a unos 100 metros de distancia, lo que provoca una sonrisa de satisfacción en los soldados franceses que supervisan el entrenamiento de tiro.

Después de más de tres semanas sobre el terreno, los fundamentos del tiro -cómo sujetar el arma, respirar y apretar el gatillo para dar en el blanco- están más o menos adquiridos, por lo que la sesión del día tiene una capa añadida de dificultad táctica: El jefe de escuadrón debe asegurarse de que los distintos subequipos se coordinan para disparar a diferentes blancos y guardan munición suficiente para cubrir a sus compañeros cuando necesitan retirarse.

Esto último resultó difícil para el jefe de escuadrón en esta ocasión, como señaló la teniente coronel Léa en la reunión posterior al ejercicio.

Aún así, se mostró positiva: "Hoy ha sido un buen ejercicio, estaban muy motivados y podemos ver que ha habido una mejora desde el comienzo del entrenamiento".

PUBLICIDAD

Los jefes de escuadra -que supervisan a unos 10 soldados a sus órdenes- desempeñan un papel fundamental en el ejército francés, que presta especial atención a ellos y a la cadena de mando general.

Los batallones ucranianos se componen de personas que en gran medida se vieron arrojadas al abismo el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia inició su invasión a gran escala, y de recién llegados que nunca han visto la batalla pero que ahora se encuentran en puestos de mando. Por lo tanto, es fundamental desglosar en detalle cómo funciona una cadena de mando adecuada.

La necesidad es tal que los franceses han propuesto que, a partir de ahora, los jefes de escuadrón lleguen una semana antes para un entrenamiento intensivo. Los ucranianos han accedido.

Una semana está muy lejos de los dos años que se tarda en formar a un jefe de escuadrón o a un sargento en el ejército francés, pero el coronel Laparra está seguro de que puede ayudar.

"Estoy convencido de que si consolidamos este nivel inferior, es decir, la escuadra, inevitablemente subirá el nivel general de la unidad mayor, la compañía. Es tan obvio que no puede ser de otra manera".

PUBLICIDAD

Sin artilugios ni armas caras

Una de las compañías se pone a prueba más tarde. En este caso, la tarea consiste en recuperar una calle entera de un pueblo de entrenamiento flanqueado por edificios de varias plantas. El jefe de la compañía se toma su tiempo para esbozar el plan y luego se pone en marcha.

Se cometen errores: Toda una sección -unas tres escuadras- se encuentra en el mismo edificio al mismo tiempo, varios soldados están demasiado expuestos al fuego enemigo en las ventanas, uno está completamente expuesto en un tejado. Varios son marcados como heridos.

Noventa minutos más tarde, los soldados enemigos emboscados han sido neutralizados y la calle está bajo control ucraniano. Obtienen un aprobado. Sin embargo, no hay tiempo para descansar, ya que en los próximos días el nivel de dificultad aumentará gradualmente con más soldados enemigos, más trampas explosivas y un perímetro más amplio que asegurar.

Soldados ucranianos reciben entrenamiento francés vía EUMAM, en Polonia État-major des armées

Hay poco artificio en lo que los franceses muestran a los ucranianos, no hay artilugios ni armas caras, el razonamiento es que la mayoría no tendrá acceso a ellas. El kit francés para detonar una bomba trampa incluye un rollo de cuerda de un metro de largo y un mosquetón, "herramientas" que todos los ucranianos pueden conseguir fácilmente.

Sin embargo, un aspecto al que los franceses no se adaptan es la posición de Kiev en la guerra, sus decisiones estratégicas, sus derrotas y victorias, sus bajas y su menguante potencia de fuego, que no se discuten en absoluto en el mes y medio que pasan juntos franceses y ucranianos.

PUBLICIDAD

En la actualidad, el país se encuentra en la cuerda floja, en gran parte porque no dispone de munición para hacer frente a Rusia, ya que la capacidad de producción en Europa entra en modo guerra y la ayuda estadounidense está bloqueada en el Congreso.

Sin embargo, pedirles que racionen su munición sería contraproducente, según 'Euronews', porque podría minar su moral.

"Nuestro objetivo es darles las claves para salir adelante, tanto si se encuentran en dificultades como en una dinámica diferente. Así que no porque estén en una situación táctica más o menos complicada vamos a cambiar nuestras instrucciones. Realmente les damos las claves básicas y los fundamentos que les permiten resistir y avanzar", dijo Laparra.

"Que soldados ucranianos alcancen objetivos a 100 metros de distancia ya es un éxito. Sabemos que, gracias a ello, los cartuchos que van a disparar pueden hacerlo con eficacia. Y lo mismo ocurre con los morteros. Hacer un mensaje de disparo eficaz con una observación eficaz, eso es lo que va a hacer que la munición disparada sea rentable."