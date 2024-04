En vísperas de las elecciones europeas, The Cube le explica cómo detectar y protegerse de afirmaciones dudosas y discursos dañinos en internet.

Muchos han bautizado 2024 como el "año de las elecciones", y con razón: al menos 64 países se dirigen o han acudido ya a las urnas este año. Esto incluye a Estados Unidos, que celebrará sus presidenciales en noviembre, y muy probablemente al Reino Unido, que debe celebrar elecciones generales antes de finales de enero de 2025.

Lo mismo cabe decir de la Unión Europea. Los partidos de todo el espectro político saldrán a por todas para hacerse con el mayor número posible de escaños en las elecciones al Parlamento Europeo de junio.

Con la celebración este año de tan importantes comicios en el continente y fuera de él, el escenario también está, por desgracia, preparado para que se difundan enormes cantidades de afirmaciones de dudosa veracidad tanto en campaña como en internet.

The Cube ha hablado con expertos para saber dónde es más probable encontrar noticias falsas y cuáles son las mejores maneras de evitar la desinformación.

¿Cuáles son las principales fuentes de desinformación?

Durante las elecciones, las noticias falsas pueden adoptar muchas formas. Es posible que te topes con rumores, tanto dentro como fuera de internet, sobre determinados candidatos y sus políticas; que escuches teorías conspirativas sobre figuras nefastas que intentan influir en las elecciones desde el exterior; o incluso que te encuentres cara a cara con 'deepfakes': fotos y vídeos editados digitalmente y diseñados para mostrar a los políticos bajo una luz poco favorecedora.

La desinformación suele presentarse como noticia legítima, en forma de artículo o foto profesional, y puede proceder de diversas fuentes.

Según Yotam Ophir, profesor adjunto del Departamento de Comunicación de la Universidad de Buffalo, las tres fuentes principales son los políticos, quienes tienen incentivos económicos para difundir afirmaciones engañosas e incluso nosotros mismos, el público general.

"La desinformación suele proceder de las propias élites", afirma. "Lo hemos visto en Estados Unidos: la mayor parte de la desinformación sobre el supuesto fraude electoral en 2020 procedía del propio expresidente estadounidense Donald Trump y del Partido Republicano".

Un cartel gigante que promociona las elecciones europeas cuelga de la sede del Parlamento Europeo el jueves 11 de abril de 2024 en Estrasburgo, este de Francia. Jean-Francois Badias/AP

En cuanto a quienes difunden falsas narrativas para obtener beneficios económicos, Ophir dijo que canales de televisión como 'Fox News' ganan "bastante dinero" por promover un punto de vista muy específico.

"Pero también puede tratarse de todo tipo de desinformación, empresarios, sitios web 'clickbait', podcasts de conspiraciones, etc.", dijo. "Esas son las personas que han hecho carrera promoviendo información errónea".

En cuanto al público, Ophir señaló que a menudo la gente puede difundir involuntariamente información errónea a sus amigos y familiares.

"A veces recibimos un artículo y nos parece muy sorprendente, muy emotivo, y queremos compartirlo con los demás", dijo. "Queremos saber qué piensan nuestros amigos al respecto. A veces el titular es tan atractivo que ni siquiera abrimos el artículo antes de compartirlo con los demás".

"Así que si podemos practicar cierta cautela y ser más prudentes con la información que compartimos, eso también nos ayudará a reducir la desinformación en esos momentos", añadió.

Ser crítico, pero no cínico

Una de las formas más importantes de evitar caer en las noticias falsas es verlo todo con ojo crítico. Siempre es buena idea comprobar de dónde procede una afirmación o noticia. Si las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad (o demasiado malas para ser verdad si se trata de una afirmación sobre el adversario político de alguien), merece la pena dar un paso atrás y volver a comprobarlo, según los expertos.

Sin embargo, es importante no cruzar la línea que separa la crítica del cinismo. "El cinismo es cuando uno empieza a decir 'todo el mundo miente, no puedo fiarme de nadie'", explica Ophir a The Cube. "Algunos de nosotros nos estamos acercando a ese tipo de posición en los últimos años, y lo veo como un lugar muy peligroso para la democracia".

"Tenemos que aprender a escuchar a quienes quieren beneficiar o servir al bien público, y a ignorar a quienes intentan promocionarse para obtener beneficios económicos o políticos", prosiguió.

"Así que sean escépticos, perono cínicos. Hay una línea muy fina entre las dos, pero es importante mantenerla".

Utilice fuentes fiables y no partidistas

Las fuentes de noticias e información fiables y neutrales son fundamentales.

Los expertos afirman que, en lugar de aceptar al pie de la letra lo que dicen los candidatos políticos, escuchar a personas al azar en internet o consumir noticias de un solo lado del espectro político, lo mejor es confiar en organizaciones conocidas y no partidistas.

Tanto la izquierda como la derecha tienen su propia cuota de fuentes y medios dedicados a sesgar la cobertura informativa en su beneficio, por lo que algunos sugieren consultar con regularidad sitios de noticias más neutrales.

"Por ejemplo, Associated Press o AFP", explica Ophir. "Son agencias que no obtienen beneficios económicos ni políticos de la información que difunden".

"Lo mismo ocurre con los sitios web no partidistas de verificación de hechos", añadió. "Así que si puedes encontrar fuentes como estas que no estén intrínsecamente motivadas para promover tipos específicos de información, estás en un lugar más seguro".

También es crucial confiar en las verificaciones cuando se trata de 'deepfakes'. Los estudios demuestran que el ojo humano no es capaz de identificar de forma consistente los vídeos y fotos alterados digitalmente, por lo que es mejor acudir a medios de verificación de confianza.

Confíe en los expertos

Del mismo modo, en caso de duda sobre un tema de conversación concreto que pueda surgir durante una campaña electoral, lo mejor es escuchar a los expertos, según Ophir. "Hoy en día, la gente tiende a investigar por su cuenta, lo cual es admirable por un lado, pero por otro genera mucha confusión y desinformación", afirma.

"La mayoría de nosotros no somos capaces de entender asuntos complicados, legislaciones complicadas o procesos políticos complicados", añadió Ophir. "Necesitamos esos mediadores".

Durante gran parte de la historia, los periodistas y los medios de comunicación de masas actuaron como esos mediadores, cribando grandes cantidades de información para resumirlas al gran público de forma objetiva y fiable.

Aunque en los últimos años muchos han perdido la fe en los medios de comunicación, Ophir afirma que parte del reto consiste ahora en que los periodistas recuperen esa confianzay dirijan a la gente hacia fuentes más fiables.

Si el otro lado es malvado, si el otro lado es ilegítimo, entonces cualquier cosa que escuche sobre ellos en línea tendrá sentido para mí. Yotam Ophir Profesor adjunto, Departamento de Comunicación, Universidad de Buffalo

Respetar la democracia

La desinformación genera intolerancia, por lo que es importante respetar la democracia y abstenerse de demonizar a la otra parte.

Incluso si no estamos de acuerdo con lo que dicen nuestros oponentes políticos, debemos aceptarlos como una fuerza política legítima, según Ophir.

"Una vez que se pierde la tolerancia hacia el otro bando, se abre la puerta a mucha desinformación, porque si el otro bando es malvado, si el otro bando es ilegítimo, entonces cualquier cosa que oiga sobre ellos en internet tendrá sentido para mí", afirmó.

"Debemos evitar perder el respeto básico por su legitimidad", añadió Ophir. "No hay que estar de acuerdo con el otro bando, pero hay que aceptarlo como políticamente legítimo, lo que también reducirá nuestra susceptibilidad a la desinformación".