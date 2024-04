Por Euronews

En total 29 niños regresarán a Ucrania y 19 a Rusia, informó el miércoles la comisaria rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova.

Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo para canjear 48 menores desplazados por la guerra, al término de un encuentro entre responsables de Moscú y Kiev en Catar, informó el miércoles la comisaria rusa para la infancia, Maria Lvova-Belova.

En total 29 niños regresarán a Ucrania y 19 a Rusia, declaró ante la prensa Lvova-Belova que, como el presidente ruso Vladímir Putin, es objeto de una orden de arresto desde 2023 por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por deportar a miles de niños ucranianos a Rusia.

Rostislav, quien fue secuestrado cerca de Jersón y finalmente logró escapar del entrenamiento militar ruso, daba este testimonio:

"Era aterrador. Lo peor fue cuando me encerraron en una celda de aislamiento. Me quería escapar, pero me daba cuenta de que las consecuencias serían terribles.", afirma.

El investigador Vladyslav Havrylov ha proporcionado el contexto histórico para la deportación de niños ucranianos tras la invasión a gran escala de 2022, y señaló paralelismos con las deportaciones soviéticas de principios del siglo XX.

"Hasta ahora, mis colegas y yo hemos podido encontrar 60 lugares de este tipo, utilizando fuentes abiertas y otros medios. Y no sólo a lo largo de la frontera con Ucrania, sino también en las zonas más orientales de Rusia.", explica Vladyslav Havrylov, investigador de crímenes de guerra de PR Army.

Continúan los ataques rusos en Járkov y otras regiones

Mientras, en la línea de frente las fuerzas rusas atacaron el miércoles con un misil una instalación de almacenamiento de vehículos en Odesa.

Las Fuerzas de Defensa dicen que Rusia está "tratando de localizar infraestructura militar en la retaguardia".

Rusia informa de ataques ucranianos más allá de la frontera rusa

Los drones ucranianos atacaron dos depósitos de petróleo en el óblast ruso de Smolensk y supuestamente destruyeron 26.000 metros cúbicos de combustible.

Los medios y funcionarios rusos informaron que también hubo ataques en las regiones de Lípetsk y Vorónezh.

El Ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, visitó el cosmódromo militar, mientras los misiles rusos atacaban la infraestructura en Ucrania.