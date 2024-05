¿Qué haría si yo fuera eurodiputado... respecto a los conflictos internacionales?

Por Euronews

Todos los días les ofreceremos la respuesta a esa pregunta en un doble plano. Por un lado ciudadanos comunes, unos comprometidos en tareas sociales, otros no, y por otro los propósitos de distintos candidatos que esperan poder ganar un escaño. Breve y claro.

El punto de vista de Frederike y Jonathan, un matrimonio que vive con sus tres hijos en Berlín

Frederike: "Hola, somos Frederike y Jonathan y vivimos en Berlín con nuestros tres hijos. Si fuera eurodiputada, trabajaría para combatir la pobreza infantil y trataría de crear mejores oportunidades educativas".

Jonathan: "Como eurodiputado, me aseguraría de que la política de defensa europea se integre aún más para abordar los conflictos en Ucrania e Israel, que están causando gran preocupación. Creo que, como Europa, necesitamos una mejor respuesta conjunta. Sobre todo si la ONU se ve debilitada por un posible presidente estadounidensecomo Trump".

La propuesta de Arkadiusz Mularczyk, candidato del partido polaco Ley y Justicia

"Se trata de una lucha por la justicia, para que Polonia reciba reparaciones e indemnizaciones de Alemania por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Alemania nunca pagó reparaciones de guerra a Polonia y el Parlamento Europeo es el lugar que debe tratar los conflictos no resueltos del pasado, las reparaciones por los efectos de la Segunda Guerra Mundial".

"Pero Polonia no debe perder su soberanía en favor de la Unión Europea. No podemos permitir que esto ocurra. Luchamos por una Europa de las naciones, no por una Europa centralizada".