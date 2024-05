¿Cómo pueden los jóvenes inactivos encontrar su camino hacia la educación o el trabajo?

Continuar los estudios y encontrar un empleo es un paso complejo en el camino de los jóvenes europeos, y los que están en transición constituyen un grupo denominado 'NEET', o en español, ‘nini’ es decir, que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación, algunos de los cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad.

¿Puede una experiencia laboral en el extranjero ayudar a estos jóvenes llamados 'ninis' a salir de su situación?

En este nuevo episodio de 'Real Economy', viajamos a Recklinghausen, en Alemania, para seguir el viaje de dos jóvenes, antes de dirigirnos a la Universidad de Maastricht, para intentar responder a estas preguntas.

ALMA: una iniciativa de inclusión activa para los jóvenes

Después del instituto, Hatice, una chica alemana de 20 años, se tomó un descanso para pensar en su futuro. Entonces pasó dos meses aquí, en Vercelli (Italia), gracias a la iniciativa europea ALMA, que ofrece una experiencia profesional y personal en el extranjero a los 'ninis' desfavorecidos menores de 30 años.

"Conocí a muchos nuevos amigos italianos y aprendí un nuevo idioma. También me gustó trabajar allí en un hotel y aprendí muchas cosas en mi trabajo. Ahora me siento más libre, más segura de mí misma. Me ha abierto los ojos y las perspectivas sobre otras cosas", nos cuenta Hatice.

Esta inmersión profesional y cultural, y el apoyo de mentores, le permitieron aclarar sus aspiraciones profesionales: Hatice quiere convertirse en médico algún día.

La Unión Europea fomenta la integración de programas sociales como ALMA. En total, se han liberado casi 11.000 millones de euros para invertir en la integración socioeconómica de los jóvenes. Alemania es uno de los 15 países que han respondido a este llamamiento. En Recklinghausen, la ONG 'RE-INIT' coordina el proyecto.

"Intentamos empoderarles para motivarles a conseguir lo que ni siquiera saben que pueden lograr. Consiguen valerse por sí mismos por primera vez. Organizan su propio horario, su propio dinero, sus presupuestos, de modo que se vuelven más independientes y creen en sí mismos", explica la directora de proyectos de 'RE-INIT', Andreea Moraru.

A su regreso, los participantes como Hatice son objeto de seguimiento durante 4 meses: Se les ayuda a buscar trabajo, a trabajar en sus presentaciones: "Ellos mismos ven los resultados. Del último grupo, más del 50% han encontrado trabajo o, escuela o educación, formación", dice Moraru.

Porque el nivel de estudios influye en la proporción de ninis menores de 29 años : en 2022, en Europa, representaban el 8,0% de los jóvenes con un nivel de estudios alto, frente al 12,0% de los de nivel medio y el 13,6% de los de nivel bajo.

En un centro juvenil, nos reunimos con Jasmin. Ella también fue a Grecia con ALMA hace dos años:

"Aprendí mucho y hubo muchas primeras veces para mí. Vi por primera vez, por ejemplo, la playa y el mar, gente nueva y una cultura completamente nueva."

Perdida en el rumbo después del instituto por motivos familiares, trabajar en Grecia en un hotel-restaurante, donde se sintió muy apoyada, le permitió ampliar sus horizontes:

"Me he vuelto más abierta y tengo más valor para el cambio, así que ahora estoy preparada para él. Entonces solicité plaza en una escuela de formación profesional como asistente de diseño con especialización en medios y comunicación, y me aceptaron y empezaré después del verano de este año", cuenta Jasmin.

En Alemania, uno de los países europeos con menos ninis, Jasmin y Hatice se beneficiaron del proyecto ALMA en parte gracias a su actitud proactiva. Pero no siempre es así. Porque se trata de un grupo con situaciones muy diversas. Mark Levels señala que, si bien algunos volverán más fácilmente al empleo, la integración social de los más vulnerables sigue siendo un reto.

Nos reunimos con el profesor Mark Levels en la Universidad de Maastricht, donde trabaja como director de Programas del Centro de Investigación sobre Educación y Mercado Laboral. También coordina un grupo internacional de investigación que estudia los determinantes individuales e institucionales de la inactividad juvenil en varios países.

Fanny Gauret: ¿Qué consecuencias tiene para una persona y para la sociedad ser considerado un 'nini'?

La condición de 'nini' está relacionada con toda una serie de problemas sociales. Los ninis tienen muchas más probabilidades de ser pobres, de vivir una vida de exclusión social y de incorporarse más tarde al mercado laboral. Para la sociedad, el coste total en términos de productividad laboral perdida, el coste de los programas sociales, pero también el coste de intentar regular la delincuencia y demás, son enormes. Ascienden a unos 142.000 millones al año.

¿Tener una experiencia viviendo y trabajando en el extranjero puede conducir a un cambio duradero?

Este tipo de experiencias pueden indicar que eres capaz de hacer una serie de cosas que podrían ser muy demandadas. Así que pueden funcionar, pero para los más vulnerables, los menos cualificados, no funcionan. Y eso requiere un enfoque completamente diferente.

¿Tiene algún país, política que pueda servir de modelo en su investigación?

Alemania tiene un sistema de formación profesional que funciona muy bien. Aquí vemos que la transición de la escuela al trabajo funciona realmente y funciona muy bien. El problema es que no se puede tomar un sistema educativo de un país e implantarlo en otro. Los entornos culturales son completamente diferentes, lo que dificulta la exportación.

¿Qué medidas deberían tomar los gobiernos y las instituciones educativas para ayudar a los jóvenes y a los 'ninis' en la transición de la educación al trabajo?

Si hay algo que sabemos que predice un estatus de 'ninis' vulnerables es el abandono escolar prematuro. Así que invierte en tu sistema educativo. Invierte en mantener a la gente a bordo. Invierte en programas que enseñen a los niños habilidades que se demandan en el mercado laboral. Así se reduce la probabilidad de que se conviertan en 'ninis' y, en segundo lugar, hay que centrarse en los niños más vulnerables, ponerlos en el centro de atención.

Prevenir el abandono escolar e invertir en programas dirigidos a los jóvenes más vulnerables puede ayudar a reducir de forma más eficaz el número de 'ninis' y ayudarles a encontrar un empleo sostenible.