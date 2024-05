The Cube: ¿La UE está poniendo en pie un ejército europeo?

Por Euronews

Los críticos de la UE han afirmado durante mucho tiempo que el bloque ha creado un ejército conjunto o que pronto lo hará, citando llamados de voces proeuropeas que quieren una unión cada vez más estrecha. The Cube: desvela el mito.

PUBLICIDAD

La idea de que la Unión Europea ha creado o crea un ejército paneuropeo que reclutará a ciudadanos de los Estados miembros del bloque se utiliza a menudo para atacar el liderazgo y la dirección general del bloque.

Normalmente lo difunden partidos de derecha y euroescépticos activos en las redes sociales para acusar a la UE de atacar la soberanía de sus miembros.

Un modo de librarse de la dependencia y los intereses de EE.UU.

Pero muchos defensores de una unión cada vez más estrecha también invocan la idea, argumentando que un ejército europeo es una manera de que el continente pueda defenderse mejor y reducir su dependencia de Estados Unidos.

Uno de los mejores ejemplos de espantos del ejército de la UE fue durante el debate sobre el Brexit, cuando los partidarios de salir de la Unión Europea avivaron el temor de que los ciudadanos británicos fueran reclutados en una fuerza militar europea sin tener voz ni voto en el asunto.

Ni hay un Ejército Europeo ni lo habrá a corto plazo

Pero, para decirlo simplemente: no, no existe un ejército de la UE, ni lo habrá en un futuro próximo.

"Hasta donde yo sé, y me considero relativamente informado, no hay planes secretos encerrados en oficinas en algún lugar de Bruselas con este tipo de plan", dijo el profesor Daniel Fiott, jefe del Programa de Defensa y Arte de Estado del Centro para la Seguridad, Diplomacia y Estrategia de la Escuela de Gobernanza de Bruselas: "Así que creo que la palabra 'mito' da en el clavo en este contexto y en este debate", dijo a The Cube.

El objetivo de los federalistas europeos

La idea de que la UE crearía un ejército es una cuestión particularmente emotiva, de ahí su susceptibilidad a narrativas falsas: por un lado, están los federalistas europeos que anhelan un ejército europeo plenamente integrado, mientras que, por el otro, están los que Creo que destruye la noción de independencia nacional.

Vale la pena señalar que la idea de un ejército de la UE tiene en realidad algún fundamento lejano, pero no es el caso ahora.

Fiott señaló que después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1950, hubo un intento de crear un ejército europeo, pero fracasó.

Italia y Francia boicotearon el proceso

Bélgica, Alemania Occidental, Luxemburgo y los Países Bajos ratificaron el tratado de la Comunidad Europea de Defensa, que habría creado un ejército supranacional, pero finalmente quedó en el camino cuando Francia y más tarde Italia abortaron el proceso.

Sin embargo, obviamente alimentó algunas de las sospechas que vemos hoy.

Por supuesto, la UE tiene una Política Común de Seguridad y Defensa, junto con una Agencia de Defensa, pero está lejos de ser un ejército real.

Según el propio bloque, la política común "permite a la Unión asumir un papel de liderazgo en las operaciones de mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional. Es una parte integral del enfoque integral de la U.E. hacia la gestión de crisis, sobre activos civiles y militares."

Cooperación... pero en la OTAN

En la práctica, los Estados miembros individuales acuerdan mediante un tratado cooperar estrechamente en Defensa, dijo Fiott.

"Lo que eso realmente significa en la práctica, y tenemos muchos casos de eso, por cierto, es que se puede desplegar fuerza en el extranjero, ya sea fuerza militar o incluso, en algunos casos, expertos civiles", dijo. "El principio sigue siendo el mismo: hay un jefe de Misión, pero esa misión normalmente está formada por Estados miembros individuales, todos colaborando entre sí".

"Y eso básicamente significa dedicar personal a determinadas misiones", añadió Fiott. "Y también decidir cuánto dinero, recursos financieros o capacidades militares deberían unirse como parte de ese esfuerzo".

Por supuesto, también existen otras asociaciones y alianzas militares europeas, sobre todo la OTAN.

La mayoría de los estados miembros de la alianza también son miembros de la UE, por lo que en lugar de integrar sus fuerzas bajo los mecanismos de la UE, una mayor alineación a través de la OTAN podría ser la mejor manera de avanzar para la defensa europea, según Sven Biscop, profesor de estrategia y política exterior en la Universidad de Gante. y director del programa Europa en el Mundo del Real Instituto de Relaciones Internacionales de Bruselas (Egmont).

PUBLICIDAD

"Me sorprende que después de 25 años de casi estancamiento en términos de gasto en Defensa y desarrollo de capacidades, la idea parece ser continuar sin ninguna revisión fundamental", dijo a The Cube. "No creo que eso tenga sentido".

"Mi opinión es que deberíamos centrar nuestra atención en lo que los estados miembros obviamente consideran más importante, y es la OTAN", dijo. "Así que yo diría: traten de alinear las contribuciones de los aliados europeos dentro de la OTAN para que todos los aliados europeos de la OTAN tengan juntos un conjunto completo de fuerzas".

El amigo americano siempre al fondo

Biscop explicó que si los países europeos carecen de algún aspecto militar, deberían poder utilizar los instrumentos de la UE y el Fondo de Defensa Europeo para ayudar a los aliados europeos de la OTAN a aumentar lo que les falta.

Tal como están las cosas, las fuerzas europeas dentro de la OTAN sólo pueden ser plenamente operativas con el apoyo de Estados Unidos, según Biscop, pero eso debe cambiar: "Mi ideal es que, al final, los europeos en la OTAN sólo necesiten al único estadounidense para ser efectivo, el Saceur: el llamado Comandante Supremo Aliado en Europa, porque siempre es un general estadounidense".