Por Euronews

Un resumen de lo que ha ocurrido esta semana en Europa: Desde la visita de Estado de Emmanuel Macron a Alemania a la búsqueda de soluciones a la guerra entre Israel y Hamás.

PUBLICIDAD

En esta edición de 'Semana Europea' nos centramos en los esfuerzos de la UE por encontrar soluciones diplomáticas a la crisis de Oriente Próximo, la visita de Emmanuel Macron a Alemania y cómo las elecciones europeas podrían cambiar la política exterior de la UE en el futuro.

La guerra entre Israel y Hamás

La búsqueda de soluciones para el conflicto entre Israel y Hamás ha vuelto a encabezar la agenda diplomática de la UE esta semana.

Una de las propuestas era reactivar una misión europea de asistencia fronteriza en la frontera entre Egipto y Gaza; otra, celebrar una conferencia conjunta sobre cómo aplicar una solución de dos Estados.

Otra era revisar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, que regula el comercio entre ambas partes. Mientras tanto, a pesar de las decisiones de dos tribunales internacionales, la violencia continúa.

"Nuevo antisemitismo"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticó las decisiones calificándolas de "nuevo antisemitismo", lo que provocó una dura reprimenda del jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell.

"El fiscal del tribunal ha sido fuertemente intimidado y acusado de antisemitismo, como ocurre cada vez que alguien hace algo que no le gusta al Gobierno de Benjamin Netanyahu, dijo Josep Borrell.

"Creo que la acusación de antisemitismo contra el fiscal de la Corte Penal Internacional, es totalmente inaceptable", añadió.

La visita de Macron a Alemania

Otra noticia destacada esta semana fue el viaje de Emmanuel Macron a Alemania, la primera visita de Estado de un presidente francés en 24 años. Los mensajes políticos de Macron en esta visita fueron fuertemente proeuropeos.

También lanzó dardos contra el primer ministro de Hungría, Víktor Orban: "Miremos a nuestro alrededor la fascinación por los regímenes autoritarios. Miren a Europa y el momento antiliberal que estamos viviendo".

La geopolítica de la Unión Europea

En esta entrega de 'Semana europea' hablamos con Sven Biscop, politólogo de la Universidad de Gante y director del programa Europa en el Mundo del Real Instituto Egmont de Relaciones Internacionales de Bruselas.

Ha publicado un nuevo libro sobre la política exterior de la Unión europea titulado 'This is not a new world order. Europe rediscovers geopolitics, from Ukraine to Taiwan' ('Esto no es un nuevo orden mundial. Redescubriendo la geopolítica europea, de Ucrania a Taiwán').

"Creo que durante mucho tiempo Europa se olvidó de la geopolítica y, de repente, tras la invasión rusa de Ucrania, nos dimos cuenta de que en realidad es muy importante saber dónde están los recursos que necestiamos", explica a 'Euronews'.

Según Biscop, es importante saber "dónde están nuestros amigos y dónde están nuestros enemigos, saber dónde están las líneas que los conectan, porque eso crea vulnerabilidades específicas".

Una revolución en el mundo del arte desde el Museo del Prado de Madrid

'Semana europea' les ofrece una historia espectacular del mundo del arte. En el Museo del Prado de Madrid, una obra maestra restaurada del artista renacentista italiano Caravaggio se ha expuesto al público por primera vez esta semana.

'Ecce Homo', que en latín significa 'He aquí el hombre', se creía perdida, hasta que reapareció en una subasta hace tres años.

El cuadro, de valor incalculable, se atribuyó por error a un artista desconocido y estuvo a punto de venderse por 1.500 euros, pero el Gobierno español bloqueó la subasta en el último momento ante la preocupación de que se tratara en realidad de un Caravaggio.