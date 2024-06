Por Euronews

A pocos días de que Italia acuda a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo, se teme una baja participación por la creciente desafección ciudadana con las políticas e instituciones de la UE.

Unos 47 millones de italianos tienen derecho a votar en las elecciones europeas, que se celebrarán el próximo sábado y domingo para elegir a 76 miembros del Parlamento Europeo en cinco circunscripciones principales. Además, casi la mitad de los municipios de Italia están llamados a votar en los comicios locales.

Con tanto en juego, la cita con las urnas cobra una especial relevancia este año. Dará forma al futuro de Europa en uno de los momentos más críticos de la historia de la Unión Europea y será la primera prueba política para el Gobierno de extrema derecha de Italia.

La bajaparticipación electoral, que alcanzó un mínimo histórico del 54% en 2019, ha perturbado durante mucho tiempo las elecciones europeas en Italia, y una creciente desafección hacia la política comunitaria ha pasado factura. Aunque en la calle hay variedad de opiniones.

"Estamos atravesando una transformación importante. Es un momento crítico en el que suceden muchas cosas simultáneamente", dice una votante convencida de la relevancia de la política europea. "Por eso me importa mucho que Europa, en la que creo mucho, esté en condiciones de dar respuestas. Cualquier cosa que se decida en Europa tiene un gran impacto en mi vida y en la de los demás", añade.

En su puesto de trabajo en una peluquería, un hombre se muestra indeciso. "¿Por quién se supone que debemos votar? No me siento representado de ninguna manera. Podría decidir ir a las urnas en el último momento simplemente por responsabilidad y porque me sentiría culpable si no lo hiciera. Pero no estoy muy seguro", dice.

Otro viandante es más contundente: "No me siento representado por ninguno de los candidatos. Lo único que hacen es hablar pero no hay hechos concretos".

El voto joven, polarizado

Entre los votantes menores de 35 años la situación está mucho más polarizada. Aunque quienes aseguran que sí acudirán a las urnas consideran que las elecciones de la UE son tan importantes como las generales.

"La mayoría de las políticas europeas miran principalmente al futuro y no al presente. Por lo tanto, tienen que ver más con las generaciones más jóvenes que con el ciudadano medio", dice un joven. "Por eso es importante para nosotros ir a las urnas. El problema que enfrentamos hoy es que la política a menudo se dirige más a los adultos que a los jóvenes. Además, la gente no tiene claro cómo funcionan realmente las instituciones", añade.

Las últimas encuestas sugieren que el principal partido de oposición de Italia podría lograr algunos avances, al tiempo que sitúan a los Hermanos de Italia de Meloni como la primera fuerza política. Si se confirma, la formación ultraderechista podría fortalecer su poder a nivel nacional y su capacidad de influencia en una UE que las encuestas vaticinan que quedará más escorada a la derecha.