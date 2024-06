Mientras se espera que 50 millones de personas depositen su voto en las elecciones de la UE, desglosamos lo que está en juego en la votación en Francia.

Tras semanas de campaña, múltiples mítines y debates, la carrera por las elecciones europeas llega a su fin. Se espera que más de 50 millones de votantes franceses acudan a las urnas este fin de semana. Aquí tiene todo lo que debe saber sobre la campaña electoral de la UE en Francia:

¿Cómo funciona?

Los votantes franceses podrán elegir entre 38 partidos diferentes, cada uno de los cuales presenta 81 candidatos, el número total de eurodiputados que Francia enviará al Parlamento Europeo en 2024. Es el segundo país con más eurodiputados, por detrás de Alemania, que tendrá 96 escaños en estas elecciones.

Los primeros resultados se darán a conocer la noche del 9 de junio a partir de las 20.00 horas. El viernes a partir de las 23h59 y hasta los primeros resultados del domingo a las 20h00, los candidatos franceses tienen prohibido hablar públicamente del escrutinio y los medios de comunicación audiovisuales ya no pueden emitir comentarios políticos ni hacer referencia a sondeos o estimaciones. Si un partido ha obtenido menos del 5% de los votos, no podrá enviar ningún diputado al Parlamento.

¿Qué se juegan los diferentes partidos?

Para la extrema derecha, estas elecciones serán un duelo contra Macron

Este año, las cuestiones domésticas están en primer plano en la toma de decisiones de muchos votantes franceses en la próxima votación de la UE. Las principales preocupaciones de los ciudadanos franceses en estas elecciones han sido principalmente la inmigración, el poder adquisitivo y la seguridad, segúndiversos sondeos.

El partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) ha centrado su campaña como un referéndum sobre la aprobación del presidente francés, Emmanuel Macron, especialmente en estas cuestiones, y el principal candidato a las elecciones de la UE, Jordan Bardella, ha declarado que exigirá elecciones legislativas anticipadas si su partido gana. Durante su último mitin de campaña, celebrado este domingo en París, Jordan Bardella ha pedido a los electores que voten en contra de Macron:

"El próximo domingo, abstenerse es votar a Macron. El próximo domingo, votar a otros partidos [más pequeños] solo reforzará a Macron", dijo ante una multitud de 5.000 personas que le vitoreaban.

Bardella domina las encuestas, con un 32% de las intenciones de voto, según el último sondeo de 'Euronews'.El objetivo del partido es mantenerse por encima del 30%, un resultado nunca visto para la Agrupación Nacional, excepto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas.

Pero históricamente, el partido está acostumbrado a perder algunos puntos el día de las elecciones debido a que algunos votantes cambian de opinión en el último minuto. Este podría ser el caso de Stéphane, un dentista de 30 años afincado en París y simpatizante de la Agrupación Nacional desde hace mucho tiempo.

Dijo a 'Euronews' que aún está eligiendo entre dos partidos de extrema derecha: La Agrupación Nacional de Bardella y el partido Reconquista de Marion Maréchal (actualmente en el 5,9% de las intenciones de voto). Según él, Marion Maréchal le parece "una candidata mucho mejor, más cualificada y segura de sí misma" que su rival, de 28 años.

"No sé si votar a Jordan Bardella para darle más poder en el Parlamento de la UE o votar a Marion Maréchal, que está más cualificada", dijo.

El partido liberal de Macron controla los daños

El partido de centro-derecha del presidente Emmanuel Macron, encabezado por Valérie Hayer, se está quedando a más de 15 puntos del Rally Nacional (actualmente con el 15,7%). La eurodiputada no era muy conocida hasta hace poco y ha sido criticada por ser demasiado erudita durante los debates.

"Por desgracia, Valérie Hayer está fatal de forma, pero es la candidata menos mala de todas", se lamenta Max, un consultor de 29 años afincado en París.

Asegura que votará al partido Renacimiento para limitar el ascenso de la extrema derecha. "Me gustaría que Francia enviara eurodiputados que pudieran participar en la construcción de la UE en lugar de obstaculizarla", declaró a 'Euronews'.

El sr. Macron ha estado luchando para salvar a su partido de la derrota anticipada enviando a su primer ministro Gabriel Attal para enfrentarse a Jordan Bardella en un debate uno a uno, en lugar de Valérie Hayer, causando reacciones negativas de otros candidatos, así como de los votantes.

Este jueves por la noche está prevista una entrevista televisiva en horario de máxima audiencia con Emmanuel Macron, lo que ha enfadado aún más a los demás candidatos, que han presentado una queja ante el regulador nacional de medios de comunicación, Arcom.

"El presidente se ha implicado mucho en estas elecciones, pero todas sus acciones han fracasado", explica Christophe Boutin, politólogo y profesor de Derecho Público en la Universidad de Caen, en Normandía.

"Ha sido difícil impulsar las encuestas porque sus argumentos son conocidos. Los franceses no ven la eficacia que el Presidente afirma que ha logrado su partido", dijo Boutin en una entrevista con 'Euronews'.

Para Renaissance, el objetivo ahora es que el partido de Valérie Hayer se mantenga en segunda posición, lejos de su inesperado rival, el candidato socialista Raphaël Glucksmann , actualmente en el 14% de las intenciones de voto.

El candidato "sorpresa" del Partido Socialista

La jefa del partido socialista (PS-PP) ha puesto sus ojos en el segundo puesto, con la esperanza de dar un impulso a la izquierda tradicional francesa, más moderada que el partido Francia Sin Arco (LFI) y el partido de los Verdes (EELV) en el espectro político de izquierdas del país.

Franck, de 52 años, un 'community manager' con sede en París, dijo que aunque votó por el partido Verde en las elecciones de la UE de 2019, este año ha decidido ir por Raphaël Glucksmann.

"La campaña de Los Verdes ha sido invisible, no he retenido nada de sus propuestas. Me interesa más volver a la izquierda tradicional", ha declarado a 'Euronews'.

En su opinión, Glucksmann representa un programa más "moderado y progresista en comparación con otros partidos de izquierdas, sin dejar de integrar las propuestas en favor del medio ambiente."

El partido de Los Verdes, que logró un inesperado avance en las últimas elecciones europeas de 2019 con un 13,5% de los votos, lucha ahora por crear impulso. El partido está actualmente estancado en el 5,8% de las intenciones de voto, cerca del peligroso umbral del 5% necesario en Francia para enviar eurodiputados a Bruselas.

Otro partido de izquierdas, 'France Unbowed' (LFI), representado por Manon Aubry, tiene dificultades en las encuestas, con un 8%. El partido ha centrado su campaña en Gaza y el reconocimiento del Estado palestiano, con la esperanza de atraer a un electorado más joven.

¿Y los indecisos?

El 22% de los votantes potenciales afirma que se decidirá esta semana, y el 10% el día anterior o el mismo día, según una encuesta de Elabe. Julia, una joven de 28 años que trabaja en el sector financiero en París, dice que no votó en las últimas elecciones europeas, pero que está decidida a hacerlo el domingo. Dice que sigue indecisa entre varios partidos de derechas, y cita la inmigración, la agricultura y la soberanía francesa como sus principales preocupaciones.

"No votaré a un partido que valore más a la UE que a Francia. No soy euroescéptica, pero creo que debemos dar prioridad a Francia", declaró.

Sin embargo, es la izquierda la que cuenta con un mayor porcentaje de votantes indecisos, según Elabe. Es el caso de Elena, coordinadora de 37 años en una organización médico-social. Aún no se ha decidido, pero asegura que sólo votará a un partido de izquierda o extrema izquierda, aunque admite sentirse desilusionada por la UE.

"Mi percepción de la UE ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Antes esperaba que pudiéramos influir votando. He perdido esa esperanza", y dice que vota "por costumbre".

"Pensaba que la UE, tal y como estaba construida, crearía una sociedad igualitaria y justa. Pero parece que la circulación de bienes y capitales está por encima de los ciudadanos", dijo.

¿Cuál es el porcentaje de absentismo en Francia?

Se prevé que el porcentaje de votantes ausentes en Francia ronde el 50% este año. Es ligeramente inferior a la media de los demás países de la UE.

"No ha habido ninguna mejora, pero al mismo tiempo ningún descenso de la tasa de abstención en Francia", afirma Christophe Boutin.

Según el politólogo, los jóvenes tienden a abstenerse, mientras que la generación de más edad y con mayores ingresos es la más propensa a votar. Florent, un consultor de 32 años con sede en Lyon no votó en 2019 porque "no se sentía preocupado por la UE."

Dijo a 'Euronews' que votará este domingo porque está ansioso por el ascenso de la extrema derecha en todo el continente, y que votará por el partido de centro-derecha de Macron, uno de los pocos que "creen en Europa y sus instituciones", según él.