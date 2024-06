Socialistas y Verdes obtienen la mayoría en Países Bajos

Por Fernande van Tets

El líder de la extrema derecha Geert Wilders, esperaba aprovechar la ola de apoyo a la coalición neerlandesa que ha logrado formar tras ganar las elecciones nacionales celebradas en noviembre, y considera que el auge de la derecha forma parte de una tendencia paneuropea más amplia.

La sala abarrotada de miembros del bloque Izquierda-Los Verdes se llenó de gritos de asombro y alegría. Los resultados parecen indicar que la lista conjunta ganará ocho de los 31 escaños que Países Bajos obtendrá en el Parlamento Europeo.

Se oyeron vítores aún más fuertes cuando se proyectó que el Partido de la Libertad y la Democracia, de derecha radical, obtendría siete escaños. Se espera que los partidos proeuropeos hayan obtenido dos tercios de los votos.

"A los partidos proeuropeos de Países Bajos les ha ido muy bien en estas elecciones, lo que envía una clara señal al resto de Europa de que no es necesario trabajar con la derecha radical. La suposición de que la derecha radical arrasaría en estas elecciones no se ha materializado en Países Bajos", declaró a 'Euronews' el ex vicepresidente primero de la Comisión Europea, el socialista Frans Timmermans.

Timmermans lidera actualmente la alianza Izquierda - Los Verdes.

Cartel publicitario de las elecciones europeas frente a la sala de conciertos Concertgebouw de Ámsterdam, AP Photo

Una coalición electoral para hacer frente a la extrema derecha

La combinación Verdes y Socialistas se presentó en una lista conjunta por primera vez en las elecciones europeas, pero se separará cuando llegue a Bruselas. Los laboristas forman parte del grupo Socialista y Demócratas y los Verdes-Izquierda Verde del grupo parlamentario de los Verdes/Alianza Libre Europea.

A pesar del resultado, el Partido por la Libertad y la Democracia de Geert Wilders no organizó ninguna fiesta electoral. Se prevé que Wilders obtenga siete escaños, un aumento considerable respecto a hace cinco años, cuando el partido sólo obtuvo un escaño.

Wilders presagia la expansión de la ultraderecha en Europa.

Wilders esperaba aprovechar la ola de apoyo a la coalición neerlandesa que ha logrado formar tras ganar las elecciones nacionales celebradas en noviembre. Para él, el auge de la derecha forma parte de una tendencia más amplia: "Occidente está despertando y partidos como el mío están ganando popularidad en toda la Unión Europea. La gente está despertando y espero que siga despierta", declaró a 'Euronews'.

"Los próximos días son cruciales para el futuro de Europa. ¿Será con más fronteras e inmigración o será mucho más dura, no con una ampliación de la Unión Europea, sino devolviendo los poderes legislativos a las capitales? Y eso es algo a lo que aspiramos".

A un lado estaba Sebastian Stoteler, el hombre que realmente irá a Bruselas por el partido de Wilders. Stoteler sólo ha aparecido un par de veces en los medios de comunicación, por lo que sigue siendo un gran desconocido. En su página web califica al islam de ideología totalitaria similar al fascismo y al nazismo.

El partido de derecha radical siempre había abogado por una salida de la UE, el llamado Nexit, pero este año cambió de rumbo.

Geert Wilders en campaña el 5 de junio. AP Photo

Wilders dice ahora que quiere cambiar Europa desde dentro. Wilders espera integrarse con el GrupoIdentidad y Democracia en el Parlamento, donde también está el Agrupación Nacional de Marine le Pen.

Entrar en las instituciones para "cambiar la política europea desde dentro"

"Si quieres cambiar las grandes instituciones como la Unión Europea, es más eficaz si lo haces desde dentro. Así que si partidos como el mío, que parece que están ganando en toda Europa, desde Austria, Francia y Bélgica hasta Italia y España y otros países, uniéramos fuerzas y tal vez formáramos un gran grupo de eurodiputados que fuera capaz y lo suficientemente fuerte como para cambiar la política europea desde dentro", aseguró durante la campaña del miércoles.

La participación fue la más alta desde 1989, con un 47% de los votantes acudiendo a las urnas. En 2019, la participación fue del 42%.