Desde el apagón total dos días antes de los comicios hasta la plena libertad de expresión, haga un recorrido por la legislación europea sobre el periodo de silencio electoral.

Los periodos de silencio en la campaña política durante un periodo determinado antes de los comicios, o "purdahs" electorales, son habituales en los Estados miembros de la UE. Estas prohibiciones afectan a distintos medios de comunicación, que ya no pueden compartir información sobre los candidatos ni comentar los sondeos de opinión. El objetivo es dar a los votantes un periodo de reflexión sin dejarse influir por elementos externos.

Según un estudio del Parlamento Europeo, la mayoría de los votantes ya saben de antemano a quién van a votar, pero los más jóvenes, sin hábitos de voto establecidos, son más propensos a tomar una decisión de última hora. En algunos países, la decisión se toma en los días previos a la votación o incluso el mismo día. Entre los países con la toma de decisión más tardía están Finlandia (30%), Suecia (33%) y los Países Bajos (42%).

De los veintisiete países del bloque, nueve no imponen ninguna restricción al discurso de los candidatos en los medios de comunicación ni al comentario de las encuestas de opinión: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Países Bajos y Suecia. En los dieciocho restantes varían los medios de comunicación implicados, el tipo de contenido y la duración del periodo de silencio.

Los países más estrictos: España, Italia, Portugal y Eslovaquia

En España, se votará para elegir 61 diputados el próximo domingo día 9 de junio. Los españoles tendrán acceso a las últimas estimaciones de las encuestas hasta el martes 4 de junio, cinco días antes de las elecciones, mientras que los candidatos podrán expresarse en los medios de comunicación y en las redes sociales hasta la víspera de los comicios, es decir, el viernes a medianoche, respetando 24 horas de jornada de reflexión.

En Italia votarán a sus 76 diputados al Parlamento Europeo los días 8 y 9 de junio. Tienen el periodo de reflexión más largo, ya que la ley de igualdad de trato prohíbe compartir los resultados de los sondeos de opinión dos semanas antes de las elecciones, a partir del 25 de mayo. Todos los medios de comunicación televisivos, radiofónicos y en línea también deben respetar un periodo de silencio sobre las elecciones a partir de la medianoche del jueves 6 de junio.

En Portugal, los sondeos de opinión, las declaraciones de los candidatos y todo contenido relacionado con las elecciones no podrán difundirse en ningún medio de comunicación a partir de "la medianoche del segundo día anterior al designado para las elecciones", es decir, el viernes a medianoche para votar el domingo 9 de junio.

En Eslovaquia, el periodo de silencio también comenzó el jueves para la votación del sábado 8 de junio. A partir de ese momento, todos los medios de comunicación tienen prohibido "enviar o publicar información sobre candidatos, partidos políticos o coaliciones a su favor o en su contra de palabra, por escrito, sonido o imagen".

24 horas de silencio, el periodo de reflexión medio

En Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía se impone a los candidatos y a los medios de comunicación una norma de 24 horas de silencio sobre los contenidos relacionados con las elecciones y los sondeos de opinión, aunque con algunas variaciones en su aplicación.

En Chipre, desde el 26 de mayo no se permite la publicación de sondeos de opinión debido al período de silencio de siete días que se les impone. Mientras que en la mayoría de los países la prohibición se impone a todos los medios de comunicación, en Grecia no afecta a las publicaciones en línea. En Irlanda, no está regulado por una "ley electoral" propiamente dicha, pero se impone un período de silencio en las Directrices de la Autoridad de Radiodifusión. En Rumanía, el período de silencio no se aplica desde la medianoche del día anterior a las elecciones, sino desde las 7 de la mañana del mismo día.

En Francia, un "période de réserve" prohíbe a los altos funcionarios, como ministros u otros agentes públicos, expresar su opinión o emitir comunicados aproximadamente una semana antes de las elecciones (27 de mayo), con algunas excepciones. Los candidatos pueden hacer campaña hasta el sábado a medianoche.

Restricciones sólo para los sondeos de opinión

En Bulgaria, República Checa, Hungría, Luxemburgo y Eslovenia los candidatos pueden hacer campaña y hablar en los medios de comunicación; sin embargo, los resultados de los sondeos de opinión no pueden hacerse públicos al menos el día de las elecciones europeas: es el caso de Bulgaria, Hungría y Eslovenia.

El periodo es más largo para la República Checa, donde los sondeos no estarán disponibles desde el 5 de junio para una votación que tendrá lugar el viernes 7 de junio hasta el día siguiente, y en Luxemburgo, los sondeos de opinión están prohibidos cinco días antes de las elecciones, es decir, el 4 de junio.

Limitaciones y reforma electoral

Los periodos de silencio pueden ser difíciles de aplicar de un país a otro, especialmente en la era de las redes sociales y las conexiones globalizadas. De hecho, las encuestas pueden publicarse en línea desde otro país y, por tanto, no están reguladas. También es difícil regular y moderar las redes sociales, en las que, aunque los candidatos no se expresen, puede predominar la desinformación.

El Parlamento Europeo intentó aportar más claridad votando una resolución en mayo de 2022, en la que pedía una reforma electoral a nivel de la Unión Europea para unificar las normas sobre el periodo electoral y el silencio, así como para implantar listas transnacionales. Esta reforma debe ser evaluada por los Estados miembros de la UE y es poco probable que se apruebe rápidamente.