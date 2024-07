Por Euronews con AP

Su primer viaje internacional tras ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores fue a Alemania, este sábado, para estrechar lazos con los socios europeos.

El recién nombrado jefe de la diplomacia británica, el ministro de Asuntos Exteriores David Lammy, ha visitado Polonia y Suecia este domingo en el marco de su primer viaje internacional con el que pretende estrechar las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea y subrayar el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia.

Su homólogo, el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radek Sikorski, recibió a Lammy en su mansión de Chobielin, a unos 300 kilómetros al noroeste de Varsovia. Allí Lammy dijo que visitaba a los "socios clave" de Reino Unido en Europa -Polonia, Alemania y Suecia, todos miembros de la OTAN- para mantener conversaciones sobre cooperación y seguridad.

El nuevo jefe de la diplomacia británica aseguró que el apoyo militar, económico, político y diplomático de Reino Unido a Ucrania seguirá siendo inquebrantable, al tiempo que desea un "reseteo" con Europa en las áreas de protección del clima, energía y migración.

Su tour europeo continúa tras visitar Alemania el sábado en su primer viaje al extranjero para estrechar lazos con los socios europeos. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, declaró en la red social X que el Reino Unido es una parte indispensable de Europa y que están trabajando con el gobierno británico para ver cómo puede acercarse a la Unión Europea.

Lammy reiteró la promesa del primer ministro Keir Starmer de no reincorporarse al mercado único de la UE después de que los votantes británicos votaran en 2016 a favor de romper con la unión política y económica. "Dejemos atrás los años del Brexit", dijo Lammy a The Observer. "No vamos a volver a unirnos al mercado único y a la unión aduanera, pero hay mucho que podemos hacer juntos".

Lammy fue nombrado el viernes tras la aplastante victoria electoral del Partido Laborista.

Starmer viajará el martes a Washington para asistir a una reunión de la OTAN.

Este domingo el nuevo primer ministro, que dijo tener un "mandato para hacer política de forma diferente", ha dedicado sus primeros movimientos a la política interna del país con un viaje a los cuatro rincones del Reino Unido como parte de un "reajuste inmediato" con los gobiernos de Escocia, Irlanda del Norte y Gales.