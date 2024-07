Por Euronews con AP

Lo último de los Juegos Olímpicos. Nadal se enfrentará a Djokovic mientras Australia y Japón encabezan el medallero de oro seguidos de Estados Unidos y Francia.

En un domingo olímpico plagado de estrellas, el español Rafa Nadal venció al húngaro Marton Fucsovics en tres sets y se clasificó para la segunda ronda del choque de titanes contra el serbio Novak Djokovic, el enfrentamiento número 60 entre estos dos viejos rivales del tenis.

Mientras tanto, la calidad del agua del río Sena sigue por debajo de los niveles de seguridad, lo que amenaza con aplazar el triatlón del martes.

La remontada olímpica de LeBron impulsa a Estados Unidos ante Serbia en su primer partido de baloncesto

En la victoria por 110-84 sobre Serbia, LeBron James anotó 21 puntos, capturó nueve rebotes y repartió siete asistencias, mientras que Kevin Durant, de los Suns, encestó sus ocho primeros tiros y anotó 23 puntos en menos de 17 minutos.

Los dos jugadores más experimentados del equipo de Estados Unidos abrieron sus Juegos Olímpicos de París con un espectáculo casi perfecto, poniendo la vista en una quinta medalla de oro consecutiva para los estadounidenses.

LeBron James en acción contra Serbia AP/Michael Conroy

Rafael Nadal gana el individual masculino y se enfrentará a Novak Djokovic

Las banderas rojigualdas de España ondearon en las gradas mientras Nadal vencía al húngaro Marton Fucsovics por 6-1, 4-6 y 6-4 en la primera ronda del tenis masculino y se enfrentaba a su rival Novak Djokovic el lunes o el martes.

El programa de tenis se vio alterado el viernes por la lluvia que cayó sobre las pistas exteriores.

"Siempre ha sido muy especial jugar contra Novak, ¿no? Sin duda alguna. Pero la diferencia es que normalmente hemos estado jugando por finales o por semifinales. Esto", dijo entre risas Nadal, de 38 años, "es una segunda ronda".

Nadal también ganó su partido inaugural de dobles el sábado por la noche, jugando junto a su compatriota español Carlos Alcaraz.

Rafa Nadal of Spain celebra su victoria contra el húngaro Marton Fucsovics este domingo AP/Manu Fernandez

Continúa la polémica sobre la supuesta blasfemia en la ceremonia inaugural

El acalorado debate sobre una supuesta ofensa a los cristianos durante la inauguración de los Juegos Olímpicos del viernes sigue coleando.

En la escena de la ceremonia del viernes aparecía la DJ y productora Barbara Butch -un icono LGBTQ+- flanqueada por artistas drag y bailarines.

Después de que el director artístico Thomas Jolly negara cualquier evocación intencionada de la Última Cena, la portavoz de París 2024 Anne Descamps dijo que "nunca hubo intención de faltar al respeto a ningún grupo religioso."

"Al contrario, creo que (con) Thomas Jolly, realmente intentamos celebrar la tolerancia comunitaria", dijo.

Las protestas dentro y fuera de Internet continuaron el domingo, con una concentración ante la embajada francesa en Bucarest.

El boxeador Tristan Tate exhibe como protesta una pancarta de la ceremonia de apertura que evocaría la obra de Da Vinci 'La última cena' AP/Andreea Alexandru

El jugador holandés condenado Steven van de Velde, abucheado antes de jugar

Steven van de Velde, el jugador holandés de voley playa que cumplió condena en prisión por mantener relaciones sexuales con una niña de 12 años, recibió una mezcla de abucheos y aplausos cuando fue presentado antes de perder su partido inaugural el domingo en los Juegos Olímpicos de París.

Van de Velde no habló con los periodistas tras la derrota en tres sets ante Italia, una ruptura con una antigua política del COI.

"No está aquí porque quería descansar y centrarse en el partido", declaró su compañero Matthew Immers.

El neerlandés Steven van de Velde en el partido de voleibol contra Italia este domingo. AP Photo/Robert F. Bukaty

Marchand enorgullece a los anfitriones con su oro en natación en 400 IM

El nadador Léon Marchand cargó sobre sus anchos hombros las comparaciones con Michael Phelps y las esperanzas de una nación.

El domingo por la noche, con un público que ondeaba banderas vitoreando cada una de sus brazadas, este joven de 22 años dio a Francia el oro con una dominante victoria en los 400 metros libres individuales masculinos.

El francés Leon Marchand, celebra su triunfo en la final de 400 metros combinados masculinos AP/Martin Meissner

El italiano Martinenghi se impuso en los 100 braza masculinos al plusmarquista Adam Peaty, marcando el final de su racha dominante y ganando el primer oro para Italia.

Peaty, medalla de oro tanto en Río de Janeiro como en Tokio, se tomó un largo descanso por problemas de salud mental.

A su regreso, recuperó el ritmo y llegó a la final como el mejor clasificado.

La calidad del agua del Sena sigue siendo mala: Cancelada la sesión de triatlón

La prueba de triatlón previa a la carrera, prevista para el domingo en el río Sena, fue cancelada debido a la persistente preocupación por la calidad del agua.

Las fuertes lluvias caídas durante la ceremonia inaugural reavivaron los temores sobre si el Sena estaría lo suficientemente limpio para acoger a los nadadores cuando comience la competición de triatlón el martes.

Sin embargo, las autoridades parisinas confían en que los triatletas puedan nadar en la famosa vía fluvial de la ciudad durante las pruebas de la semana que viene.

Las últimas pruebas realizadas por el organismo francés del agua indicaron que cuando la alcaldesa de París , Anne Hidalgo, se bañó en el río para comprobar que era seguro, hace poco más de una semana, los niveles de E. coli ya superaban el límite de seguridad determinado por las normas europeas.

Al sol al borde del Sena este domingo. AP/Dar Yasin

Por primera vez en los Juegos, unos surfistas duermen en un crucero frente a Tahití

Las camas de cartón podrían ser la solución de París para proporcionar a los atletas un lugar donde dormir en los Juegos Olímpicos de 2024. Pero a casi 20.000 kilómetros, en Tahití, donde se celebra la competición de surf, los deportistas se alojan en un crucero.

El Aranui 5 tiene capacidad para unos 230 pasajeros y dispone de spa y gimnasio. "No es habitual, pero parece que les gusta", declaró el Presidente de la Polinesia Francesa, Moetai Brotherson.

El crucero Aranui 5 se encuentra frente a la costa antes de la competición de surf de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 el viernes cerca de Teahupoo AP/Gregory Bull

España derrota a China, número 2 del mundo, en baloncesto femenino

María Araujo encestó un triple a falta de 3:06 para el final de la prórroga y España remontó para vencer a China por 90-89. Queralt Casas lanzó el balón al aire cuando sonó la bocina después de que Li Yueru anotara dentro a falta de 4 segundos para el final, y luego las españolas se fundieron en un abrazo gigante saltando de arriba abajo para celebrar la derrota del equipo número 2 del mundo. Alba Torrens, capitana de España, lo calificó de "victoria increíble".

La española Leonor Rodríguez, celebra la victoria de España contra China este domingo. AP/Michael Conroy

Ferrand-Prevot gana por fin el oro en bicicleta de montaña para Francia

Tras más de una década intentándolo, la ciclista francesa Pauline Ferrand-Prevot ganó por fin la medalla de oro olímpica que siempre se le había resistido.

Se distanció pronto y ya no la volvieron a ver, terminando 2 minutos, 57 segundos por delante de todos los demás, mientras una multitud bañada por el sol se negaba a dejar de darle una serenata en la línea de meta.

La francesa Pauline Ferrand Prevot, celebra su victoria en ciclismo de montaña femenino este domingo. AP/George Walker IV

Día feliz para Japón con los oros en judo y monopatín

El sueño de los hermanos Abe de ganar medallas de oro en judo para Japón el mismo día en sus segundos Juegos Olímpicos consecutivos terminó pronto el domingo con la sorprendente derrota de Uta Abe ante Diyora Keldiyorova, de Uzbekistán, en octavos de final.

Sin embargo, Hifumi Abe, el hermano mayor de Uta, perseveró para ganar su segunda medalla de oro más tarde ese mismo día, pero la doble victoria que habían perseguido durante tres años no se produjo.

Los dos hermanos habían ganado el oro el mismo día en sus Juegos Olímpicos de Tokio natales.

El japonés Hifumi Abe celebra su victoria frente al brasileño Willian Lima durante su combate final masculino de 66 kg en judo por equipos Eugene Hoshiko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Sus compatriotas japonesas Coco Yoshizawa y Liz Akama se hicieron con el oro y la plata en patinaje urbano femenino. Akama se colocó en primera posición tras realizar sus dos primeros trucos, antes de que Yoshizawa se deslizara por los grandes raíles de la pista en su cuarto intento de truco, obteniendo una puntuación de 96,49 y superando a su compañera de equipo. El truco, que provocó las exclamaciones del público, obtuvo la puntuación más alta del día.

La japonesa Coco Yoshizawa, ganó la medalla de oro en skateboard street. AP/Vadim Ghirda

Compañeras pero no rivales: Las tiradoras surcoreanas ganan el oro y la plata

Son compañeras de habitación y batidoras de récords olímpicos, pero no rivales. Ni siquiera en el duelo por la medalla de oro. Dos tiradores surcoreanos con un vínculo especial lucharon por el oro sin rencor. Oh Ye Jin se llevó el oro y Kim Yeji la plata en pistola de aire comprimido femenina de 10 metros -y ambas batieron el récord anterior-, pero dijeron que no importaba mucho quién ganara.

"Es como mi hermana pequeña, y siempre quiero cuidarla y estar a su lado", declaró Kim, medalla de plata. "No la veo como mi rival".