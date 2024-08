Por Kristina Jovanovski

El precio de la electricidad en Alemania se ha disparado desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, lo que ha obligado a los residentes a buscar alternativas más baratas.

PUBLICIDAD

El sol del balcón de Katharina Mueller no sólo le ayuda a cultivar sus plantas, sino que también le proporciona electricidad.

"Utilizar el sol y, por supuesto, en última instancia, para mí, ahorrar algo de dinero, pero también es toda la idea. Sólo tengo que poner algo, utilizar lo que ya hay, y además me beneficio. ¿Cómo se puede decir que no a eso?", dice Mueller, que instaló sus paneles solares este año.

Alemania está experimentando un auge de los paneles solares de balcón, con un aumento de más del 50% en el registro de paneles solares en el segundo trimestre de este año en comparación con el trimestre más fuerte del año pasado.

Karolina Attspodina, cofundadora de la empresa We.Do.Solar, dedicada a la venta de paneles solares para balcones, afirma que los apartamentos son la oportunidad perfecta para aprovechar las energías renovables.

"Tenemos tantos espacios en los que podemos utilizar... paneles solares. Me parecía muy injusto que no pudiéramos utilizar paneles solares, sobre todo los inquilinos de apartamentos. Toda esta tecnología está disponible, ¿por qué no la utilizamos?", afirma Attspodina. Este año, la empresa va camino de aumentar sus ventas un 350% a partir de 2023. También les ha ido bien en Francia, Países Bajos, España y Portugal, pero donde más han vendido ha sido en Alemania.

La asociación de energía solar, llamada SolarPower Europe, afirma que los Países Bajos produjeron en 2022 la mayor capacidad solar per cápita del bloque, con Alemania en segundo lugar.

Movimiento popular

Los defensores de la energía solar dicen que han tenido que trabajar duro para convencer a los políticos de que cambien la normativa a favor del uso de la energía solar en los hogares.

El año pasado se lanzó una petición al Bundestag para que creara una legislación que facilitara a los ciudadanos la instalación de paneles solares en sus balcones, y la ley resultante impedirá a los propietarios bloquear a los inquilinos la colocación de paneles solares en los balcones en la mayoría de los casos.

Un grupo que promueve el uso de la energía solar en los hogares, llamado Plan B 2030, afirma que la respuesta del público ha demostrado a los políticos que la acción contra el cambio climático es popular.

En cuanto a Mueller, ella y su compañera de piso esperan ahorrar cientos de euros en la factura de la luz este año. "Disfruto mucho cuando estoy en la terraza o en el balcón y compruebo cuánto hemos producido hoy. Me enorgullece, y también estoy muy agradecida al sol", dice Mueller.