Por Euronews con AP

El cambio climático y calentamiento global está haciendo que muchos glaciares retrocedan año tras año. Tener el verano más caluroso de la historia en 2024 tampoco ha ayudado. Un estudio estima que los glaciares de Salzburgo se derretirán por completo en un periodo de 10 a 15 años.

PUBLICIDAD

Investigadores de glaciares e hidrólogos vigilan actualmente los glaciares de Salzburgo (Austria). Aunque aún no se dispone de datos detallados ni de los resultados de las mediciones, está claro que los glaciares han vuelto a perder masa y tamaño este año.

Bernhard Zagel, investigador de glaciares de la Universidad de Salzburgo, describe esta pérdida de masa:

"Si tenemos una irradiación así, con ocho o nueve horas de sol, el glaciar pierde unos diez centímetros de altura. Es enorme, porque se pierden diez centímetros de hielo al año. Para compensarlo, harían falta diez metros de nieve fresca, que luego se convertiría en hielo".

Según Zagel, las copiosas nevadas que cayeron en las montañas austriacas de Tauern hasta la primavera y principios del verano apenas sirvieron para proteger los glaciares. Subrayó que la cantidad de deshielo en altitudes como los 3.000 metros está a un nivel increíble.

El culpable de este deshielo: El efecto invernadero

"Hace 30 años, el lago de hielo de Sonnblickkees se estaba creando. Donde ahora hay roca desnuda, entonces había hielo de diez metros de espesor; hoy el borde del glaciar está a 600 metros. Y si me preguntan por la causa, si es el efecto invernadero, en realidad me gustaría darle la vuelta y decir que cada vez es más difícil demostrar que no es el efecto invernadero".

Supongo que dentro de diez años ya no se podrá ver ningún glaciar. Puede que sigamos viendo pequeñas manchas de hielo, pero basándonos en lo que sabemos sobre la geometría del glaciar, podemos afirmar con gran certeza que apenas las veremos en los próximos 10 ó 15 años Bernhard Zagel Investigador de glaciares de la Universidad de Salzburgo

El Stubacher Sonnblickkees, situado a 2.700 metros de altitud, ha perdido 45 millones de metros cúbicos de hielo en los últimos 25 años, lo que supone la mitad de su masa.

Los investigadores suponen que dentro de diez años ya no se verá ningún glaciar en la zona lo que implica también un cambio en el ecosistema austriaco.