Las tropas estadounidenses de la 30ª División de Infantería, conocida como 'Old Hickory', formaron parte de las fuerzas aliadas que liberaron partes de Bélgica y el sur de Países Bajos de la ocupación alemana en septiembre de 1944.

Caminando del brazo de la reina neerlandesa, el veterano estadounidense de la II Guerra Mundial, Kenneth Thayer, regresó al pequeño pueblo neerlandés que él y sus compañeros de la 30ª División de Infantería liberaron de la ocupación nazi hace exactamente 80 años.

Thayer, que ahora tiene 99 años, visitó Mesch, un minúsculo pueblo de unos 350 habitantes situado en las colinas cercanas a las fronteras neerlandesas con Bélgica y Alemani. Fue recibido por el rey neerlandés, Guillermo Alejandro, y la reina Máxima en una ceremonia que dio comienzo a casi un año de actos conmemorativos del aniversario de la liberación del país.

Después de que Thayer y los reyes fueran conducidos en un camión militar antiguo hasta el pueblo por un camino de barro a través de huertos y campos, Máxima tendió la mano a Thayer y le dio su apoyo mientras se dirigía a su asiento para presenciar la ceremonia de homenaje a los libertadores estadounidenses.

Thayer aún recuerda aquel día. Dice que le enviaron en misión de reconocimiento la noche anterior a la liberación y que no vio a ningún alemán. "Así que subimos al día siguiente y descubrimos que había cruzado accidentalmente la frontera, y no le dimos importancia. Ya sabes, era un día más en el frente", dijo.

Lo que parecía un día más de trabajo para los soldados que habían luchado desde las playas de Normandía, a través del norte de Francia y Bélgica, para cruzar Países Bajos en su camino hacia Alemania, se ha entretejido para siempre en la historia del pueblo como el final de más de cuatro años de ocupación nazi.

Aunque Thayer fue uno de los invitados de honor al acto, rindió homenaje a sus compañeros que no sobrevivieron a la guerra y dijo que él los representaba. "No fui solo yo... mira a los cientos y cientos de chicos que no lo consiguieron. No están aquí", dijo.

Los residentes de Mesch fueron de los primeros ciudadanos neerlandeses en saborear la libertad de la posguerra, hacia las 10 de la mañana del 12 de septiembre de 1944, cuando Thayer y otras tropas de infantería estadounidenses cruzaron la frontera desde Bélgica.

Un día después llegaron a Maastricht, la capital provincial de Limburgo y la primera ciudad neerlandesa liberada. Tendrían que pasar varios meses más para que todo el país fuera finalmente liberado.

Jef Tewissen, de 74 años, nacido en Mesch, donde su padre era agricultor, dijo que la gratitud está profundamente arraigada en la región. "Sólo he oído hablar bien de los estadounidenses a mi padre", dijo después de ver al rey y la reina pasear por la calle principal de Mesch.

El sentimiento, según Thayer, es mutuo. "Los neerlandeses siempre han sido los mejores con nosotros", afirmó.