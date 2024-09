Por Euronews

Portugal tiene activos más de 110 incendios. El Gobierno ha declarado el estado de calamidad en todos los municipios afectados por los incendios. Por el momento se han registrado siete víctimas mortales.

El norte y el centro de Portugal siguen asolados por las llamas. Los incendios del distrito de Aveiro son los que más operativos están movilizando, a pesar de que la situación parece haberse estabilizado. Las llamas de Sever do Vouga (Pessegueiro do Vouga y Sever do Vouga) y Albergaria-a-Velha han comenzado a ceder. Los incendios contaban el miércoles por la mañana con más de mil operativos, apoyados por 320 vehículos.

El coordinador municipal de Protección Civil de Albergaria-a-Velha, João Oliveira, declaró el miércoles a la agencia de noticias Lusa que las llamas están "prácticamente cercadas" y que más de 40 casas se han visto afectadas. El fuego, que se declaró en el municipio de Oliveira de Azeméis, estaba siendo combatido a las 6:00 por 400 operativos, apoyados por 149 vehículos.

En el distrito de Viseu, tres incendios son los que más operativos y medios están movilizando: Castro Daire (305 operativos y 93 medios terrestres), Nelas (261 operativos y 75 medios terrestres) y Penalva do Castelo (157 operativos y 43 medios terrestres). En el distrito de Coimbra, el incendio de Tábua ha movilizado a más de 250 operativos y 82 vehículos. Las autoridades mantienen cortadas algunas carreteras debido al avance de las llamas.

Viviendas evacuadas en Gondomar

Algunas viviendas de la zona de Branzelo, en Melres, municipio de Gondomar, están siendo desalojadas y la población evacuada debido a los incendios que asolan ese municipio del distrito de Oporto, informó a Lusa la comandancia general de la Guardia Nacional Republicana (GNR).

Más de 170 operativos, apoyados por 39 vehículos, están luchando contra el fuego. El alcalde de Gondomar, Marco Martins, declaró esta mañana que la lucha contra los incendios que asolan el municipio está resultando difícil, ya que el fuego tiene varios frentes activos.

Marruecos envía dos aviones y los Bomberos españoles llegan a Portugal

Este miércoles llegaron a Portugal 230 bomberos españoles para ayudar en la lucha contra los incendios forestales. Los operativos pertenecen a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Marruecos también ayudará a las fuerzas portuguesas a combatir los incendios mediante el envío de dos aviones Canadair, que llegarán hoy a Portugal.

Según la agencia de noticias Lusa, que cita una fuente del Ministerio del Interior, la petición fue hecha por la ministra del Interior, Margarida Blasco, a sus homólogos de España y Marruecos en virtud de los acuerdos bilaterales entre Portugal y esos dos países.

La Comisión Europea ya había movilizado ocho aviones de lucha contra incendios en respuesta a la petición de Portugal de activar el Mecanismo de Protección Civil de la UE.

50 comarcas en riesgo máximo de incendios

Más de 50 municipios de nueve distritos peninsulares se encuentran este miércoles en peligro máximo de incendio debido al calor, según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA). Más de 50 municipios de los distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Guarda, Braga y Bragança están en peligro máximo de incendio.

Las previsiones del IPMA para hoy apuntan a tiempo seco con cielos poco nubosos y vientos moderados a fuertes hasta el final de la mañana. Se espera un ligero descenso de las temperaturas mínimas en el norte y centro del país. La temperatura máxima más alta prevista para hoy se alcanzará en Santarém, donde se esperan 32°C.

Tábua decreta tres días de luto nacional

El Ayuntamiento de Tábua ha decretado tres días de luto municipal por la muerte de Sónia Cláudia Melo, Paulo Jorge Santos y Susana Cristina Carvalho, bomberos de la Corporación de Vila Nova de Oliveirinha que fallecieron el martes mientras luchaban contra un incendio en la región.

Desde el pasado fin de semana, los incendios en Portugal se han cobrado la vida de siete personas, entre cuatro bomberos y tres civiles. Más de 40 personas han resultado heridas, dos de gravedad, en los incendios que arrasan desde el domingo el norte y el centro del país, destruyendo decenas de viviendas.

La superficie quemada en Portugal continental desde el domingo supera las 62.000 hectáreas, según el sistema europeo Copernicus, que indica que ya han ardido 47.376 hectáreas en las regiones Norte y Centro, azotadas por los incendios desde el fin de semana. El Gobierno ha declarado el estado de calamidad en todos los municipios afectados por los incendios de los últimos días.