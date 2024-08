¿Cómo ha conseguido Portugal reducir el número de incendios en sólo seis años?

Tiago Oliveira, presidente de Agencia para la Gestión de Incendios en Portugal, subraya la importancia de la labor de sensibilización y aboga por la creación de un mecanismo de interoperabilidad en la lucha contra incendios a escala europea.

Más de 100 muertos y 500.000 hectáreas quemadas. Eran cifras habituales en los incendios de Portugal hasta el año 2017. Aquel año fue el más mortífero y devastador del país.

Desde entonces, el número de incendios forestales se ha reducido a más de la mitad, principalmente gracias a una campaña de prevención de conductas de riesgo, promovida por la Agencia de Gestión Integrada de Incendios Forestales (AGIF), en el marco del Sistema de Gestión Integrada de Incendios Forestales (SGIFR).

Era necesario hacer un llamamiento a todos los portugueses para reducir el número de incendios Tiago Oliveira Presidente del Consejo de Administración de AGIF

"Empezamos a trabajar después de 2017. La sociedad portuguesa estaba muy traumatizada por los incendios y en el primer año de la campaña, en 2018, nos centramos en un mensaje más claro: 'Portugal te llama'.

Era necesario hacer un llamamiento a todos los portugueses para reducir el número de incendios", explica Tiago Oliveira, presidente del Consejo de Administración de AGIF, en declaraciones a 'Euronews'.

Una drástica reducción de los incendios

Según Tiago Oliveira, antes de 2019 se producían en Portugal una media de 20.000 incendios al año , y el año pasado se la cifra se redujo a 7.000. "Esto se consiguió con una campaña en medios de comunicación, dando alternativas a las personas que necesitan usar el fuego para deshacerse de los residuos agrícolas"

"Proporcionamos un número que permitía a la gente llamar y pedir ayuda para quemar o preguntar si podían quemar o no", explica, señalando que ha habido un cambio en el comportamiento de los portugueses en cuanto al uso negligente del fuego.

Una nueva campaña

Después de la campaña 'Portugal Chama' ('Portugal te llama'), que se extendió desde 2018 hasta 2023, AGIF ha lanzado una nueva campaña que durará hasta 2026 para reducir aún más estas cifras.

"Este año, la estrategia va a pasar por un contacto personalizado puerta a puerta, a través de la Guardia Nacional Republicana, por ejemplo. Queremos una mayor implicación, ahora con el Ministerio de Educación mediante campañas en las escuelas para los alumnos de entre los cinco y los 12 años".

El 2024, un año con cifras positivas

Según los datos revelados el lunes por el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF), el año 2024 registra, hasta el 15 de agosto, el menor número de incendios y la menor superficie quemada desde 2014. En total, ya se han producido 3.485 incendios rurales este año.

Aun así, agosto ya es el mes con más superficie quemada en 2024 y ha duplicado las cifras de julio. Del 1 al 15 de agosto, se quemaron 3.484 hectáreas, mientras que en el mes anterior los incendios habían consumido una superficie de 1.582. La superficie quemada en estas dos primeras semanas corresponde al 44% de la superficie total quemada este año en Portugal continental (7.949 hectáreas).

Menos incendios rurales

Comparando las cifras de 2024 con las de los 10 años anteriores, hubo un 58% menos de incendios rurales y un 87% menos de superficie quemada que la media anual del mismo período.

"Este año, 2024, tenemos 3.500 incendios, que es un récord relevante, porque la gente también ha consolidado mucho estos conocimientos en las zonas rurales. También ha sido un verano suave, no hemos tenido tanta sequedad y así no todas las chispas no generan incendios", explica el presidente de AGIF.

Según el informe State of Wildfires publicado en la revista 'Earth System Science Data', entre marzo de 2023 y febrero de 2024, los incendios en Europa fueron de escala contenida, devastando sólo 8.400 kilómetros cuadrados, pero provocando la interrupción del suministro de agua, daños en infraestructuras o terrenos agrícolas, con impactos en el turismo y las economías locales.

Un sistema de extinción común en todo el continente

Tiago Oliveira sostiene que Europa necesita un "mecanismo de interoperabilidad para que las fuerzas de los países vecinos puedan operar de la misma manera".

"No basta con enviar medios aéreos de un país a otro. Cuando llegan, necesitan coordinarse con las Fuerzas sobre el terreno y trabajar con mecanismos comunes. Canadá y Estados Unidos lo hacen muy bien y Europa puede inspirarse en este modelo", argumenta.

Además, el presidente de AGIF cree que es necesario articular políticas. "En particular, utilizar la Política Agrícola Común, que permite a los agricultores gestionar mejor sus bosques, y prestar más atención a las tierras abandonadas, a las prácticas agrícolas que no generan incendios y permiten una vegetación siempre tratada", añade.

Hasta la fecha, el incendio de Evros, en el noreste de Grecia, en agosto del año pasado, es el mayor registrado en la Unión Europea. Quemó 938 kilómetros cuadrados de una sola vez, estableciendo un nuevo récord en el viejo continente.