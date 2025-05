PUBLICIDAD

Hace unos meses, Daniel Markić fue nombrado director del Centro de Inteligencia y Situación de la Unión Europea (EU INTCEN), lo más parecido a un servicio de inteligencia europeo, tras nueve años al frente de la Inteligencia croata.

Dependiente de la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, el INTCEN -que antes dirigía el portugués José Casimiro Morgado- tiene la misión de vigilar lo que ocurre dentro y fuera de la UE y proporcionar análisis y alertas a las instituciones, los responsables políticos y los Estados miembros en materia de seguridad, Defensa y lucha antiterrorista.

Durante su estancia en Lisboa para participar en una conferencia con motivo del 30º aniversario del Servicio de Inteligencia Estratégica y Defensa (SIED), concedió una entrevista exclusiva a 'Nascer do SOL' y 'Euronews' en la que identifica las principales amenazas a la seguridad de la Unión Europea (UE), la cooperación entre los servicios de Inteligencia y explica cuál cree que es el futuro del sector.

'Euronews': ¿Cuál es el papel del INTCEN en la UE?

Durante los últimos 20 años el INTCEN ha sido una especie de centro de fusión de inteligencia para la Unión Europea. Antes formaba parte del Consejo, pero con las diferentes reformas de las instituciones ahora forma parte del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Las personas que trabajan en el INTCEN proceden en su mayoría de los servicios de seguridad e Inteligencia de los Estados miembros y trabajamos muy estrechamente con la Inteligencia militar (Dirección de Inteligencia del EMUE), bajo un paraguas informal llamado SIAC, Capacidad Única de Inteligencia y Análisis, y funciona muy bien. Pero ahora pensamos que lo que se está haciendo en materia de inteligencia puede no ser suficiente.

¿Por qué?

Necesitamos hacer más. La UE se dio cuenta hace unos años de que no es sólo un actor político y económico global, sino que es potencialmente un actor de seguridad. En 2020 se llevó a cabo el primer análisis de amenazas, a cargo de la SIAC. Se revisó en 2022 e hicimos una tercera versión hace unos meses. Esto demuestra que la UE estaba tratando de localizar las amenazas para encontrar soluciones para hacerles frente.

¿Se refiere a amenazas civiles o militares? Porque cuando pensamos en amenazas militares también pensamos en la OTAN.

Globalmente, en todas las amenazas. Y luego está el famoso documento estratégico, la Brújula Estratégica (documento aprobado el 22 de marzo de 2022 que proporciona directrices y una visión común para reforzar la política de seguridad y Defensa de la UE hasta 2030), que describe una vez más la capacidad de la UE. Y ahí es donde encontramos una pequeña parte del documento que se refiere a la SIAC como el único punto de entrada de información estratégica en la UE. Tenemos que recordar que en materia de información, para los Estados miembros hay un artículo importante en el Tratado de la Unión Europea, el 4.2, que dice que la seguridad nacional es competencia de los Estados. Sabiendo todo esto, tenemos que encontrar la manera de hacer más. La UE necesita más. Y los Estados miembros están dispuestos a dar más.

¿Ha sido siempre un tema delicado el intercambio de información?

Es delicado. Pero existe y funciona muy bien. Digo esto no sólo como director del INTCEN, sino que he trabajado durante los últimos nueve años como director del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Croacia. Y funciona. Pero cuando se tiene la sensación de que los servicios no hacen lo suficiente muchas veces es porque no comunican lo suficiente. Tenemos que hacer que la información sea más visible. Pero para añadir a lo que he dicho antes, se está haciendo todo lo posible, y obviamente se ha convertido en algo más que una necesidad cuando vemos las amenazas, la más obvia es la ocurrida en febrero de 2022 con el brutal ataque de Rusia a Ucrania.

Daniel Markic, diretor do EU INTCEN Bruno Gonçalves/Nascer do Sol

¿Cree que la agresión rusa ha cambiado la forma de ver el intercambio de inteligencia en el proceso de toma de decisiones de la UE?

Por supuesto. Y uno de los mejores ejemplos no está necesariamente en la UE. Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido han empezado a comunicar información públicamente, lo que supone un cambio importante. Es algo de lo que los Estados miembros y la UE tienen mucho que aprender.

Pero en ese momento no funcionó.

No funcionó pero... estoy de acuerdo con usted. Y hay muchas opiniones diferentes en la comunidad de Inteligencia. No es ningún secreto. Muchos servicios de la UE estaban convencidos de que la invasión no ocurriría. Cuando ocurrió, muchos se sorprendieron. Pero si intentamos reflexionar sobre los mensajes enviados por nuestros amigos bálticos, ellos nos lo dijeron. Sólo teníamos que escucharlos. Putin fue muy claro en todos sus discursos. Y lo mismo ocurre en otras partes de Europa, por ejemplo en los Balcanes Occidentales. La gente como Putin está tan orgullosa de su información. Está tan orgulloso de su propio pasado en los servicios secretos...

Cuando se haga de inteligencia se habla entre susurros...

En la UE, la inteligencia es un poco... una palabra oscura y macilenta. Cuando se habla de inteligencia, se susurra. No debería ser así. Cuando te reúnes con el jefe de Inteligencia, no tienes que hacerlo de noche. Tienes una reunión normal. Los servicios secretos nunca serán la herramienta principal de ningún responsable político, pero son una de las herramientas específicas importantes que se tiene. Y creo que los responsables políticos de la UE también tienen que utilizarla. Así que hemos de encontrar la manera de hacerles llegar la información. Es importante señalar que, incluso en las instituciones europeas, hay personas brillantes que trabajan en cuestiones de seguridad. Pero la Inteligencia es un área muy específica. Se utilizan técnicas específicas, medios específicos para obtener información.

Sin embargo, los servicios del INTCEN no obtuvieron esa información al inicio de la invasión rusa.

Sí. Pero tenemos una comunidad muy fuerte de 27 Estados miembros. Una de las especificidades de la seguridad y la Inteligencia en la UE -y quizá por eso a veces resulta un poco difícil- es que hay grandes diferencias. Si nos fijamos en cualquier institución de los Estados miembros, los ministerios, son similares o iguales en todos los países. El Ministerio de Agricultura de Portugal es similar al de Alemania. O el Ministerio de Defensa. La comunidad de seguridad e inteligencia es diferente. Cada uno tiene un marco jurídico diferente.

Entonces, los servicios de inteligencia de cada Estado miembro de la UE tiene diferentes capacidades y posibilidades. Por ejemplo, hay cosas que los franceses pueden hacer y los portugueses no.

Exacto. Pero tenemos la capacidad de aprovechar lo mejor de cada servicio para el bien común. Ese es el papel del INTCEN y del SIAC. Cuando dirigía mi agencia nacional, trabajaba directamente para el presidente y el primer ministro, lo que no es fácil, como puede imaginar. Pero para mí, si tenemos información, es para actuar, para utilizarla o para reaccionar. Tener información sólo para la base de datos no sirve de nada. Lo mismo ocurre en la UE. Tenemos que dar la información a quien toma las decisiones, concretamente a la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, pero también a la presidenta Von der Leyen y al presidente António Costa. Todos estos actores necesitan disponer de los datos adecuados, en el momento oportuno, durante el proceso de toma de decisiones. La UE es un actor fuerte.

¿Cómo actúa cuando hay un conflicto de información enviada por distintos países?

En términos de información, no es algo que ocurra a menudo. Podemos tener posiciones diferentes, una decisión política diferente. Pero en términos de información bruta, no ocurre muy a menudo. Además, la UE tiene su especificidad. La inteligencia en la UE no está tan estructurada como en la OTAN, especialmente desde la reforma de sus servicios de inteligencia hace diez años. Pero tenemos una ventaja. No necesitamos necesariamente que la Inteligencia se acuerde entre todos los Estados. Necesitamos poder utilizar la información proporcionada por un servicio, una comunidad o un grupo de servicios y utilizarla. Y eso es lo que estamos haciendo.

¿Puede valorar si hubo diferencias en la forma de ver la Inteligencia antes y después de la invasión rusa de Ucrania?

Sin duda hubo un cambio. Y, una vez más, volviendo al hecho de que la información está ahí para ser utilizada. Esta agresión, que no es sólo una guerra, sino un choque civilizacional a largo plazo, ha cambiado nuestra forma de pensar sobre la inteligencia y la seguridad.

La invasión rusa no es sólo una guerra, es un choque de civilizaciones a largo plazo y ha cambiado la forma en que percibimos los servicios de Inteligencia y su uso. Daniel Markić Director de INTCEN de la UE

El informe Niinistö sobre el refuerzo de la preparación y la disponibilidad de Europa en materia civil y de Defensa abogaba por la necesidad de reforzar el intercambio de Inteligencia.

El informe supuso un gran esfuerzo para encontrar una nueva solución que analizara las nuevas amenazas. Uno de los problemas era que los servicios no eran lo bastante visibles. Y ese es el problema. Y por eso, en mi comunicación con todos los servicios, como hice ayer en su servicio exterior, hablé de la necesidad de comunicar más. Mi servicio, cuando asumí el cargo hace nueve años, era muy bueno, pero muy hermético, sin comunicación, por lo que la imagen no era muy buena. Lo cambiamos con distintas iniciativas. Hicimos un informe público, a veces hablábamos con los medios de comunicación. Creo que eso es lo que la comunidad debería hacer en Europa. Así que, una vez más, el fondo de la cuestión siempre dependerá de quien tome las decisiones. Pero el hecho de que cooperemos, de que tengamos información -no es sólo la otra parte la que la tiene, hagan lo que hagan, nosotros podemos hacerlo aún mejor-, tenemos que comunicarlo.

¿Cree que el INTCEN será una especie de Servicio Europeo de Inteligencia?

Me resulta difícil decirlo. Una vez más, me remito al famoso artículo 4.2 del Tratado de la UE. No creo que ocurra porque para hacer Inteligencia, sobre todo en el extranjero, hacen falta muchos elementos además de conocimientos técnicos. En el entorno de la UE sería difícil. Las instituciones de la UE son muy transparentes, como debe ser, pero aún tenemos que concienciarnos sobre las cuestiones de seguridad. Organizar misiones de este tipo desde algún lugar de la UE me parece difícil.

Se trata mucho el tema de reforzar la Defensa europea, pero no de Inteligencia.

Hubo una iniciativa para reforzar la Inteligencia, puesta en marcha hace tres años por los Estados miembros, y estamos trabajando en ello. Creamos un documento conjunto sobre el refuerzo de la SIAC, un documento conjunto de la alta representante y los Estados. Así que hay una iniciativa. Es menos visible porque la Defensa requiere mucho dinero. En términos de información, necesitamos más dinero, pero no se puede comparar.

¿Cuáles considera que son las principales amenazas para la seguridad europea?

En primer lugar, volveré al tema de la agresión rusa: es un choque de civilizaciones, porque tenemos la agresión en sí, tenemos actividades de guerra híbrida rusa, incluso en Estados miembros de la UE, que a veces pueden ser acciones contra actividades cinéticas.

Los rusos están especializados en ciberataques y espionaje

¿Sabotaje? ¿De qué tipo?

Hemos informado sobre actividades en Lituania, los paquetes que explotaron en el Reino Unido, algunos intentos de asesinato y otras actividades. Quizás tendemos a olvidarnos de los ciberataques en primer lugar. Los rusos están especializados en ciberataques, junto con sus grupos criminales. Y en espionaje. En Bruselas intentamos recordar a todo el mundo la importancia de la seguridad y que el espionaje existe.

¿Espionaje de Estado o industrial?

De todo tipo, dependiendo del actor. Tenemos a Rusia, pero también a otros actores. Y cuando vemos lo que ha pasado hace unos días en India y Pakistán, lo que ha estado pasando en África, vemos que cada vez hay más amenazas. No he mencionado Oriente Medio, pero obviamente es importante. Y no puedo evitar pensar en la operación que los rusos están llevando a cabo en Ucrania y la reacción del mundo, la UE, Estados Unidos: es obvio que muchos actores han estado observándolo todo durante los últimos tres años y pueden estar tentados de hacer algo.

Podrían pensar que si los rusos pueden hacerlo, ¿ellos también?

Por supuesto. Y hay tantos conflictos, tantas tensiones, que el hecho de que no se sepa quién es el actor principal que puede detenerlos también es un elemento.

¿Tienen ustedes también un papel en la lucha contra la desinformación y la propaganda?

Sí, no somos los únicos, hay otras organizaciones en la UE que trabajan ello.

Tuvimos un caso reciente en Portugal durante el apagón. En menos de una hora se difundieron noticias falsas en grupos de WhatsApp y en las redes sociales atribuyendo el apagón a un ciberataque ruso.

Se tiende a hacer demasiadas atribuciones y a convertir a Putin en un auténtico superhombre. Tenemos una visión clara, de nuevo trabajando conjuntamente con las 27 comunidades, de lo que Rusia está haciendo y cómo lo está haciendo. Así que es bueno ser claros y no intentar encontrar a Rusia detrás de cada cosa que ocurra. A Putin le encantaría. Tendría que utilizar muy pocos recursos y recurrir únicamente a las redes sociales para mostrar su fuerza.

Me he dado cuenta de que no ha mencionado el terrorismo como amenaza.

Debido a esta aguda crisis no hablamos de terrorismo, pero la lucha contra el terrorismo es una de las principales tareas de los servicios de seguridad. Siempre sigue siendo una prioridad, pero algunas crisis son ahora más visibles.

Pero, ¿cree que grupos como el Estado Islámico o Al Qaeda siguen teniendo cierta influencia en algunas personas de nuestra comunidad?

Sin duda. Y en ese sentido, cuando estos temas están menos en los medios de comunicación, quizás hay menos jóvenes tentados de seguir los pasos de estos movimientos. Pero existe y puedo decirle que los servicios de Inteligencia de la UE están activos en este tema.

Daniel Markić, director del INTCEN Bruno Gonçalves/Nacer do Sol

¿Cómo ve la posibilidad de que regresen a Europa los combatientes terroristas extranjeros del Dáesh y sus familias que siguen en campos y cárceles de Siria e Irak?

Es una cuestión muy importante. Queda por ver qué hará Estados Unidos en Siria, qué pasará con las cárceles.

Porque todavía hay miles de personas en Siria.

Exactamente. Qué va a hacer Turquía. Hay muchas dudas, pero todos estamos trabajando en ello.

¿Debería haber una posición común entre los Estados miembros?

Creo que todos tenemos una posición muy similar.

Algunos países ya han repatriado a personas. Otros, como Portugal, no.

Sí, pero la diferencia de cifras entre países puede ser enorme. Algunos países están mucho más preocupados. No sólo por el número de combatientes, sino también por las mujeres y los niños.

Si permanecen en los campos, ¿podrían estos niños ser la próxima generación de terroristas?

Desde luego. Lo digo porque no quisiera dar un punto de vista político. Pero en términos de seguridad, lo que podría ocurrirles es una gran incógnita. No sólo si se quedan, sino incluso si regresan a Europa.

Una última pregunta. En este grupo de 27 países, ¿cuál cree que es el papel de los servicios portugueses?

Como director de una oficina nacional, tuve relaciones muy estrechas con los directores de las oficinas portuguesas. Y estoy muy agradecido a mi predecesor al frente del INTCEN, José Casimiro Morgado. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Todo lo que hago ahora se basa en su trabajo y estoy muy agradecido de poder sucederle. En cuanto a Portugal, hablé ayer con el Secretario General del Sistema de Inteligencia, Vítor Sereno, y los dos directores, Adélio Neiva da Cruz y Pedro Marinho da Costa. Portugal, si nos fijamos en algunas de las potencias de la UE, es un país relativamente pequeño, con servicios relativamente pequeños, pero que son increíblemente eficientes. Y su alcance casi mundial me parece absolutamente fascinante. La comunidad de Inteligencia portuguesa puede hacer mucho y está haciendo mucho por la seguridad europea.