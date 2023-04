Ciberseguridad: El negocio de mantener a salvo a las personas

La ciberseguridad, la vigilancia y el almacenamiento de datos son sectores que están experimentando un crecimiento espectacular. Pero en un mundo cada vez más tenso y complejo, ¿hasta qué punto deben sentirse seguros los directores generales?

La vida en nuestro mundo hiperconectado y preparado para Internet puede dar miedo a veces. En los últimos años, hemos asistido a un aumento de las tensiones geopolíticas y los informes sobre pirateos y ataques cibernéticos parecen producirse con una regularidad alarmante.

La tarea de mantenerse a salvo significa ahora mucho más que cerrar las puertas con llave por la noche, y para los jefes de las mayores empresas del mundo, hacer negocios de forma segura se ha vuelto más complicado que nunca.

A lo largo de 2023, se prevé que las normativas gubernamentales sobre privacidad y protección alcancen a más de 5.000 millones de ciudadanos.

El cumplimiento de las últimas leyes de protección de datos en distintos países puede requerir una planificación intrincada y exhaustiva. De hecho, se calcula que las normativas gubernamentales que obligan a las empresas a proporcionar derechos de privacidad a los consumidores abarcan más del 70% del PIB mundial.

¿Cuál es el nivel de ciberseguridad de nuestras grandes empresas?

Augusto Coriglioni, experto en ciberseguridad y socio director de SBS, está en primera línea de la lucha contra las amenazas digitales.

Euronews le pidió que describiera a qué se enfrentan día a día los directores generales y sus equipos de seguridad.

"En general, la ciberseguridad es bastante segura. Aunque digamos que el ciberespacio no tiene límites. Volviendo a la vida real, a la vida [cotidiana], tenemos que decir que hay miles de ataques y accidentes cada día. Además, hay otros que se detectan pero que las empresas o las autoridades no denuncian porque no quieren crear pánico o desinformar a sus usuarios", explicó.

Augusto Coriglioni, experto en ciberseguridad y socio director de SBS Euronews

"Pero también es muy importante entender que hay otros tipos de ataques en los que entran en tu sistema y permanecen en silencio para obtener información", añadió Coriglioni.

La cooperación internacional mantiene a salvo a las personas

Los gobiernos también tienen un enorme papel que desempeñar en nuestra seguridad. Euronews habló con el Comodoro del Aire Mark Biggadike, Representante Principal del Reino Unido para la Copa Mundial de la FIFA 2022, y con el Capitán Tula Burshaid, de la Fuerza Aérea Emirí de Catar, para averiguar cómo el trabajo en equipo entre diferentes países ayudó a todos a mantenerse a salvo durante la Copa Mundial de la FIFA celebrada el año pasado en Catar.

"Con la participación de otros países asociados, como Estados Unidos, Italia, Francia, Turquía y Pakistán, trabajamos muy bien juntos. Catar se mostró muy acogedor y abierto, y creo que eso contribuyó realmente a establecer una operación de seguridad muy eficaz, que mantuvo el acontecimiento a salvo, seguro y con éxito", declaró el comodoro Mark Biggadike.

Comodoro del Aire Mark Biggadike, Representante Principal del Reino Unido para la Copa Mundial de la FIFA 2022 Euronews

"Creo que las fuerzas armadas, y en particular las Reales Fuerzas Aéreas, siempre han mantenido una estrecha relación con las empresas y, en concreto, con la tecnología. Creo que esa relación irá en aumento a medida que incorporemos tecnologías más complejas a nuestros activos. Creo que el compromiso en materia de defensa es un área de crecimiento para nosotros, estamos muy interesados como Reino Unido en trabajar con nuestros aliados y socios internacionales en este tipo de proyectos, así que creo que sólo va en una dirección".

"A lo largo de muchos años hemos colaborado y trabajado con una serie de socios globales en materia de seguridad para asegurarnos de que estaríamos preparados para acoger la Copa del Mundo, y ahora que ya ha pasado con éxito, todo el intercambio de conocimientos que se produjo y las experiencias que también se compartieron se aplicarán siempre en futuras referencias a la hora de acoger cualquier acontecimiento global y cualquier evento deportivo", explicó el capitan Talal Burshaid.

Capitán Talal Burshaid, Fuerza Aérea Emirí de Catar Euronews

Ciberseguridad para el público

No sólo las grandes empresas y los gobiernos deben adaptarse a los retos de la ciberseguridad. En el mundo virtual de hoy en día, los ciudadanos también deben tomar precauciones para garantizar su seguridad mientras navegan por la red.

Laurie Maclachlan, de la multimillonaria empresa tecnológica Launch Darkly, declaró a Euronews que, aunque la gente pueda estar preocupada, existe una gran cantidad de protocolos de seguridad para combatir estos problemas.

"Creo que tienen razón en estar preocupados. Pero creo que con la evolución de la nube se ha introducido un gran número de controles y protocolos de seguridad, como el cumplimiento de las leyes de protección de datos. Siguen teniendo elección. Desde luego, no necesitan consumir todos sus servicios. Ciertamente, si el 94% de las empresas utilizan la nube, eso indica que hay una gran seguridad integrada en todo lo que se ofrece en la nube", explicó Laurie Maclachlan.