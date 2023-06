¿Qué país europeo bebe más alcohol?

Entre los 10 países que más beben del mundo, nueve pertenecen a la UE. Pero hay grandes diferencias entre unos y otros.

Si cree que los europeos beben mucho, está en lo cierto: en todo el continente se consume más alcohol que en cualquier otra parte del mundo.

Cada año en Europa, una persona mayor de 15 años consume, por término medio, 9,5 litros de alcohol puro, lo que equivale a unos 190 litros de cerveza, 80 litros de vino o 24 litros de licores.

Así se desprende del informe sobre la salud en Europa 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El consumo total de alcohol per cápita disminuyó en 2,5 litros (21%) entre 2000 y 2019 en la Región Europea de la OMS, que abarca una vasta zona geográfica de 53 países, incluida Rusia y antiguos Estados soviéticos como Moldavia.

Pero la gente sigue bebiendo, sobre todo en Europa Occidental. De los 10 países que más beben en el mundo (y ajustando por el consumo turístico), nueve se encuentran en la Unión Europea (UE).

En 2019, el 8,4 % de la población adulta de la UE (15 años o más) consumía alcohol todos los días, el 28,8 % bebía semanalmente y el 22,8% mensualmente, mientras que el 26,2% dijo que nunca consumía bebidas alcohólicas o no había consumido ninguna en los últimos 12 meses.

Entre los países de la UE hay grandes diferencias en el consumo estimado de alcohol, pero se mantiene una tendencia: los hombres beben más que las mujeres. El 13 % de los hombres frente al 4,1 % de las mujeres beben alcohol todos los días; el 36,4 % de los hombres frente al 21,7 % de las mujeres beben todas las semanas.

Las mayores diferencias de consumo entre hombres y mujeres se dan en Portugal (33,4% de los hombres beben a diario frente al 9,7% de las mujeres) y España (20,2% frente al 6,1%).

¿Qué país bebe más en Europa?

En 2019, los 10 países europeos con mayor consumo de alcohol per cápita fueron Chequia (14,3 litros), Letonia (13,2), Moldavia (12,9), Alemania (12,8), Lituania (12,8), Irlanda (12,7), España (12,7), Bulgaria (12,5), Luxemburgo (12,4) y Rumanía (12,3).

Los 10 países que menos alcohol consumen en toda la Región Europea de la OMS son Tayikistán (0,9 litros), Azerbaiyán (1,0), Turquía (1,8), Uzbekistán (2,6), Turkmenistán (3,1), Israel (4,4), Armenia (4,7), Kazajstán (5,0), Albania (6,8) y Macedonia del Norte (6,4).

Cabe señalar que la mayoría de los países de esta lista, salvo Macedonia del Norte, Armenia e Israel, tienen poblaciones de mayoría musulmana, para las que el consumo de alcohol está prohibido.

En cambio, dentro de la UE, ni un solo país tiene un consumo anual per cápita inferior a cinco litros de alcohol puro; de hecho, sólo cinco países están por debajo de un consumo anual per cápita de 10 litros: Italia (8,0), Malta (8,3 litros), Croacia (8,7), Suecia (9,0) y Países Bajos (9,7).

Los europeos beben mucho, pero ¿con qué frecuencia?

Los datos muestran que, a medida que la gente envejece, también aumenta su consumo diario de alcohol.

Las personas de entre 15 y 24 años son el grupo más pequeño en las estadísticas de bebedores diarios (representan sólo el 1%), mientras que los mayores de 75 años tienen más probabilidades de tomar una copa cada día (16%).

Sin embargo, el grupo de mayores también es el que cuenta con una mayor proporción de personas que no consumen alcohol en absoluto o que no lo han consumido en los últimos 12 meses (40,3%).

En la UE, beber todos los días es más frecuente en Portugal, con una quinta parte (20,7%) de la población que consume alcohol a diario, seguido de España (13,0%) e Italia (12,1%). El porcentaje más bajo de bebedores diarios se sitúa en torno al 1% en Letonia y Lituania.

El país de la UE con mayor porcentaje de población que consume alcohol semanalmente es Países Bajos (47,3%), Luxemburgo (43,1%) y Bélgica (40,8%).

Croacia es el país con el mayor porcentaje de población (38,3%) que afirma no haber consumido nunca alcohol o no haberlo hecho en los últimos 12 meses.

En todos los países europeos hay claramente muchas más mujeres que hombres que se mantienen alejadas del alcohol.

Las mujeres son las más sobrias en Italia, donde el 46,7 % afirma que nunca consume alcohol o no lo ha consumido en los últimos 12 meses (frente al 21,5 % de los hombres). En Chipre, esa cifra se sitúa en el 44,2 % de las mujeres frente al 12,8% de los hombres, y en Bulgaria en el 42,0 % de las mujeres frente al 16,2% de los hombres.

Comparación de episodios de consumo excesivo de alcohol

En algunos países de la UE se producen más episodios de consumo excesivo de alcohol que en otros.

El consumo excesivo de alcohol se define como la ingesta del equivalente a más de 60 g de etanol puro (aproximadamente seis bebidas alcohólicas estándar) en una sola ocasión.

Casi uno de cada cinco europeos (19 %) declaró haber tenido episodios de consumo excesivo de alcohol al menos una vez al mes en 2019.

Los mayores porcentajes de adultos que participaron en episodios de consumo excesivo de alcohol al menos una vez al mes se encontraron en Dinamarca (38 %), Rumanía (35 %), Luxemburgo (34 %), Alemania (30 %) y Bélgica (28 %).

Curiosamente, algunos países en los que una parte significativa de la población bebe alcohol a diario, como España e Italia, ocupan puestos muy bajos en la escala de consumo excesivo, con un 6 % y un 4 %, respectivamente.

Según Eurostat, el consumo habitual de alcohol de riesgo en una sola ocasión es desproporcionadamente más frecuente entre los hombres. Asimismo, el porcentaje es mayor entre quienes tienen estudios secundarios superiores y universitarios y los ingresos más altos.

¿Cuánto bebe la gente en el Reino Unido?

Dado que el Reino Unido abandonó la UE en 2020, la nación insular ya no se incluye en los datos de Eurostat.

Sin embargo, los británicos tienen fama de ser grandes bebedores. Entonces, ¿cómo se comparan sus hábitos de consumo de alcohol con los de la UE?

Según Drinkaware, una organización benéfica independiente que elabora informes anuales sobre el consumo de alcohol en el Reino Unido, el 57 % de los hombres y el 47 % de las mujeres británicos consumieron alcohol al menos una vez a la semana en 2020.

La media, 52 %, es más de 23 puntos porcentuales superior a la proporción media de europeos (28,8%) que declararon beber una vez a la semana en 2019. El 14 % declara no beber nunca (frente al 26,2 % en la UE).

¿Cuántas copas son seguras?

Según la OMS, no existe un nivel seguro de consumo de alcohol. Y no beber alcohol es la única forma de evitar sus efectos nocivos. No obstante, los gobiernos han publicado orientaciones sobre el consumo de bajo riesgo.

Por ejemplo, el Centro Nacional sobre Consumo de Sustancias y Adicciones ha recomendado recientemente a los canadienses que se limiten a dos copas a la semana. Se trata de una drástica reducción respecto a la recomendación anterior, que permitía 10 copas a la semana a las mujeres y 15 a los hombres.

Europa es más permisiva que Canadá, y las directrices son relativamente similares de un país de la UE a otro.

Bélgica, por ejemplo, dice que el límite es de 21 copas normales a la semana para un hombre y 14 para una mujer, ya sean medias pintas de cerveza o pequeños vasos de vino.

Irlanda, sin embargo, aconseja un máximo de 17 bebidas estándar semanales para los hombres y 11 para las mujeres.Bulgaria y los Países Bajos dicen que el límite diario recomendado es un vaso de vino, una cerveza o 50 ml de licor.

Alemania dice que la dosis diaria máxima tolerada para los hombres es de 24 g de alcohol, lo que equivale a 500 ml de cerveza (una pinta), 250 ml de vino (un vaso grande de vino) o 60 ml de licor. A las mujeres se les aconseja beber la mitad.

Estonia recomienda al menos tres días sin alcohol a la semana, y no ahorrar en la ingesta diaria para darse un atracón más tarde. Luxemburgo y Chipre aconsejan preferir el vino y la cerveza a los licores. Noruega dice que el alcohol no debe superar el 5% de la ingesta calórica total.

El NHS británico recomienda no beber más de 14 unidades de alcohol a la semana, repartidas en tres días o más. Esto equivale a unos seis vasos de vino de tamaño medio (175 ml) o seis pintas de cerveza con un contenido de alcohol del 4%.

Como las mujeres tienen menos agua corporal que los hombres de peso similar, absorben y metabolizan el alcohol de forma diferente. Esto significa que, en general, las mujeres tienen mayores concentraciones de alcohol en la sangre después de beber cantidades equivalentes de alcohol.

El peaje mortal del alcohol

La OMS relaciona el alcohol con el 30 % de las muertes por lesiones no intencionadas, como ahogamientos y accidentes de tráfico, y con el 39 % de las muertes por lesiones intencionadas, como suicidios y homicidios.

El consumo de alcohol también se asocia a consecuencias psicológicas y sociales inseguras, como la iniciación de los adultos jóvenes en el consumo de otras sustancias y las relaciones sexuales sin protección, que en última instancia intervienen en la transmisión de enfermedades como el VIH y la hepatitis vírica.

La OMS calcula que el alcohol causa casi un millón de muertes al año en la Región Europea de la OMS, y 3 millones de muertes en todo el mundo.