El alzhéimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. Hoy, no se conoce cura para esta enfermedad. Los medicamentos existentes en Europa solamente pueden ayudar a tratar los síntomas relacionados con la memoria, o el comportamiento.

En el año 2015, el funcionario Gerry Paley empezó a sentirse extraño y a actuar de manera diferente a lo habitual. Tenía 59 años.

"Se me olvidan las cosas. Tuve que ir andando a un sitio y llevar un mensaje, y no pude recordar cuál era ese mensaje", declara Gerry Paley, ciudadano irlandés que padece Alzheimer.

"Cualquier cosa te produce ansiedad", afirma Nuala Paley, esposa del exfuncionario.

"Sí, y me preocupo por ciertos asuntos", añade Gerry Paley.

"Sí. Creo que, en cierto modo, Gerry perdió la confianza en sí mismo. Y, también perdió... simplemente no podía... no era capaz de... Yo diría que ya no estaba seguro de lo que hacía. Cometía grandes errores al hacer las cosas. Se perdía... se encontraba perdido en cuestiones que resultaban muy lógicas", añade Nuala, mujer del paciente de alzhéimer.

"La medicación me va bien. Camino mucho tiempo con mi perro. Camino al aire libre todo el tiempo. Hacer ejercicio es bueno", indica Gerry Paley.

El exfuncionario irlandés, que padece alzhéimer, vive cerca de Dublín, la capital de Irlanda. Es uno de los cerca de ocho millones de ciudadanos de la Unión Europea que viven en el ‘laberinto de la demencia’. Se espera que esta cifra casi se duplique, de aquí a 2050.

Sin cura conocida, los pacientes solamente pueden confiar en las actividades cotidianas que realizan, para intentar mejorar su calidad de vida.

Un centro localizado en la capital irlandesa, que visita el equipo de Euronews, presta servicio a unas 30 personas con demencia.

"Las personas que padecen esta enfermedad pueden vivir hasta 25 años con ella. Así que, quieren tener calidad de vida. Habitualmente, recomendamos que la gente vaya a ver a su especialista cada seis meses, para someterse a una revisión médica. A veces, incluso, aquí podemos ver la necesidad de que hagan eso, y recomendar a la gente que vuelva a contactar enseguida con su equipo de cuidados", afirma Mary Hickey, gerente del centro especializado en demencia, The Orchard Respite Centre.

El desarrollo de terapias que puedan prevenir o ralentizar la progresión de la demencia, es un área activa de investigación, con prometedores medicamentos que actualmente están en fase de desarrollo. Pero... aún no se han logrado avances significativos.

La Comisión Europea ha propuesto un marco jurídico para animar a los desarrolladores de medicamentos a invertir más en lo que se conoce como ‘necesidades médicas no cubiertas’, como es el caso del alzhéimer. El principal incentivo consiste en seis meses adicionales de 'patente de invención', para esos productos.

Desde Bruselas, la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea explica que los desarrolladores que cumplan con los requisitos también podrán optar a un mayor apoyo científico y normativo.

"En última instancia, lo que tenemos que hacer es apoyar la innovación, porque eso es lo que beneficiará a los pacientes con enfermedades complicadas, como el alzhéimer. Y hay que asegurarse de que se están desarrollando nuevos medicamentos, todo el tiempo", señala Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea.

Una vez desarrollados los medicamentos, la UE también debe garantizar que todos los pacientes puedan acceder a ellos, coinciden la Comisión Europea y los expertos.

"No tiene sentido concebir estos avances que esperamos que se vislumbren en el horizonte, y que nuestros sistemas sanitarios en Irlanda, y en toda Europa, no estén preparados. Porque el acceso a estos medicamentos resultará muy caro para la gente. Así que, tenemos que pensar cómo vamos a pagarlos, cómo vamos a tener preparados los sistemas sanitarios. Este trabajo tiene que empezar inmediatamente", declara Cormac Cahill, jefe de Promoción e Investigación de The Alzheimer Society of Ireland.

Gerry y Nuala solamente esperan que este trabajo resulte realmente eficaz.

"Creo que tenemos que trabajar un poco más en esto, porque supone un gran problema", declara Nuala Paley, esposa del exfuncionario que padece la enfermedad de Alzheimer.

"Investigar, contar con medicación... cuesta mucho dinero", afirma Gerry Paley.

"Mantener a la gente en los hospitales también cuesta mucho dinero. Si se diagnosticara antes, como así debería ser... Por ejemplo, si vas al médico cuando eres niño y te estás desarrollando, el médico debería ser capaz de ver si algo ha cambiado en la persona, y entonces, podría detectarlo antes, en lugar de dejar que ocurra cuando seas mayor. Cuando es demasiado tarde, lo único que puedes hacer es contar con medicación para mantenerte... en un determinado nivel. Si pudiéramos tener acceso a una medicación adecuada, podríamos solucionar el problema", concluye Gerry Paley, paciente que sufre la enfermedad de Alzheimer.