Científicos japoneses han identificado una proteína que podría desempeñar un papel fundamental en el mantenimiento de dos estructuras subcelulares relacionadas con el envejecimiento y las enfermedades.

Los investigadores han identificado una proteína que podría abrir nuevas vías para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

La proteína ayuda a eliminar los orgánulos dañados, subunidades de una célula que realizan importantes tareas en su interior y son vitales para su funcionamiento.

Dos de ellos -las mitocondrias y los lisosomas- ayudan respectivamente a producir energía en las células y a mantenerlas sanas.

Los daños en estos orgánulos se han relaacionado con el envejecimiento y muchas enfermedades, entre ellas las neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer, la enfermedad de Huntington y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, científicos de la Universidad japonesa de Osaka y de otras facultades de Medicina afirman que la proteína denominada dominio hexocinasa que contiene 1 (HKDC1) ayuda a proteger tanto las mitocondrias como los lisosomas.

"La modulación de la función de HKDC1 podría prevenir la senescencia celular, relacionada con el envejecimiento y las enfermedades asociadas a la edad", explica a Euronews Next el autor principal, Shuhei Nakamura, catedrático de Bioquímica de la Universidad Médica de Nara.

La senescencia celular es cuando las células dejan de dividirse, lo que puede evitar que se vuelvan cancerosas pero contribuye al envejecimiento. Los investigadores han señalado que algunos estudios sugieren que prevenir la senescencia podría contrarrestar el envejecimiento humano y las enfermedades relacionadas con la edad.

Este estudio también menciona específicamente que HKDC1 podría influir en los cánceres de pulmón e hígado.

"La senescencia celular está implicada en muchas enfermedades relacionadas con la edad, como las neurodegenerativas, las cardiovasculares, la fibrosis y la fragilidad", afirma Nakamura.

"Por tanto, la función de HKDC1 puede influir en estas enfermedades al prevenir la senescencia celular".

Vidyani Suryadevara, profesora de radiología en la Universidad de Stanford, declaró a Euronews Next que este "novedoso hallazgo identifica un mecanismo molecular crítico que afecta a más de un orgánulo de la célula simultáneamente".

Según ella, podría desentrañar "una nueva diana molecular para el desarrollo de nuevos fármacos senolíticos" dirigidos contra la senescencia celular.

¿Cómo protege esta proteína a los orgánulos?

Las mitocondrias crean energía para la célula. Cuando se dañan, deben eliminarse para que la célula pueda sobrevivir.

Según los investigadores de Harvard, las enfermedades neurodegenerativas pueden aparecer cuando se acumulan mitocondrias dañadas.

La eliminación de las mitocondrias dañadas se produce a través de un proceso denominado "mitofagia" y depende de unas proteínas llamadas PINK1 y Parkin.

Los científicos han descubierto ahora que la proteína HKDC1 y su interacción con otra proteína llamada factor de transcripción EB (TFEB) es fundamental para esta eliminación de mitocondrias dañadas.

También descubrieron que la reducción de HKDC1 interfería en la reparación lisosomal.

"HKDC1 se localiza en las mitocondrias, ¿verdad? Pues resulta que también es fundamental para el proceso de reparación lisosomal", añade Nakamura en un comunicado.

"Verán, los lisosomas y las mitocondrias se ponen en contacto a través de unas proteínas llamadas VDAC. En concreto, HKDC1 se encarga de interactuar con las VDAC; esta proteína es esencial para el contacto entre mitocondrias y lisosomas y, por tanto, para la reparación lisosomal".

Según los investigadores, hasta ahora no se conocía bien el mantenimiento de mitocondrias y lisosomas.