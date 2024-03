Por Euronews con AP

El lanzamiento de la compañía Space One, que aspiraba a convertirse en el primer éxito espacial del sector privado japonés, fue abortado a los cinco segundos del despegue tras detectarse un problema que permanece bajo investigación.

PUBLICIDAD

Un cohete comercial que intentaba poner un satélite en órbita explotó de manera controlada poco después de despegar este miércoles en el centro de Japón, tras sufrir un problema que aún está bajo investigación.

Space One aspiraba a ser el primer éxito del sector privado japonés al poner un satélite en órbita.

Un vídeo online mostró el cohete Kairos despegando en una zona montañosa llena de árboles y explotando cinco segundos después. Una enorme columna de humo envolvió la zona y las llamas se desataron en algunos puntos. Las imágenes mostraron cañones de agua tratando de apagar el incendio.

Imágenes en vivo de la emisora pública NHK mostraron también restos del artefacto dispersándose por el cielo y luego se vieron pedazos carbonizados esparcidos por el suelo.

No se reportaron heridos y el incendio fue controlado, según el departamento de bomberos de la ciudad de Kushimoto en la prefectura de Wakayama.

El lanzamiento se detuvo cinco segundos después del despegue, pero el problema detectado por el sistema automatizado del cohete no está aún claro y se encuentra bajo investigación, según Space One. Todas las piezas del cohete aterrizaron en la propiedad de Space One, añadió la compañía.

"Estamos tomando lo sucedido de manera positiva y seguimos preparados para afrontar el próximo desafío", dijo el presidente de la empresa, Masakazu Toyoda, a los periodistas.

La misión busca poner en órbita un satélite y ponerse al día en la carrera espacial

El objetivo del cohete era poner en órbita alrededor de la Tierra un satélite fabricado por el Gobierno para recopilar información diversa, incluido el seguimiento de posibles peligros derivados de los lanzamientos de cohetes desde la vecina Corea del Norte.

Pero uno de sus principales propósitos era también que Japón se pusiera al día, ya que los lanzamientos de cohetes en el país han quedado rezagados respecto a los de Estados Unidos y China. El lanzamiento se ha retrasado varias veces.

Toyoda y otras fuentes subrayaron que los viajes espaciales solo tienen éxito después de múltiples fracasos. Incluso se negó a calificar el lanzamiento abortado como un fracaso y se negó a revelar los costes o cuándo podría completarse la investigación.

Space One, con sede en Tokio, se fundó en 2018, con inversiones de importantes empresas japonesas, incluidas Canon Electronics, IHI, Shimizu y los principales bancos. La empresa espera poder ofrecer eventualmente servicios y viajes espaciales.

El principal esfuerzo de exploración espacial de Japón ha sido liderado por el Gobierno bajo JAXA, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, que ha desarrollado varios cohetes, envió una nave espacial a la Luna y trajo muestras de asteroides para su investigación.

Las empresas japonesas apuntan a convertirse en una parte más importante del creciente negocio espacial global, como lo ejemplifican empresas en el extranjero como Space X de Elon Musk.