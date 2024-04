La "angustia existencial" ante la amenaza de un conflicto mundial ha llevado a un número creciente de personas a invertir en búnkeres del Juicio Final.

PUBLICIDAD

¿Es un búnker de lujo una buena inversión de al menos 7 millones de euros dado el actual contexto geopolítico en 2024? Los ultra-ricos parecen pensar que sí.

Oppidum Bunkers, una empresa de construcción de búnkeres de lujo con sede en Suiza, afirma que en los últimos meses ha habido un "aumento constante" de consultas sobre sus productos.

Sus clientes se inspiran más en la cultura pop que en la política, tras haber visto fotos del búnker hawaiano propiedad de Mark Zuckerberg, de Facebook, o la reciente película de Netflix "Leave the World Behind".

Los clientes de Oppidum pueden elegir entre varios diseños de "lujo minimalista" para sus búnkeres o crear los suyos propios. Dentro de cada espacio puede haber una mezcla de viviendas con gimnasios, piscinas, bibliotecas e incluso una galería de arte.

El búnker más asequible de la empresa, de 7,5 millones de euros, es un loft de 290 metros cuadrados con dos dormitorios y tres baños, escondido a dos metros bajo tierra.

El objetivo de la empresa es crear un "santuario a medida" para sus clientes.

"Nuestros clientes pueden protegerse de los riesgos y ofrecer tranquilidad a sus familias sin comprometer su estilo de vida", afirma Tom Grmela, responsable de comunicación de Oppidum Bunkers.

Aunque a los clientes de Oppidum no les preocupa la geopolítica, al parecer, al nuevo director de la Asociación de Ciudades y Municipios de Alemania sí.

André Berghegger declaró al conglomerado de medios de comunicación Funke que existía una "necesidad urgente" de reacondicionar los 600 búnkeres de la época de la Guerra Fría que aún quedan en Alemania a raíz de un conflicto geopolítico más amplio.

Señaló en particular que el nivel de amenaza se había visto influido por la guerra de Rusia en Ucrania. En marzo, el Presidente ruso Vladimir Putin también advirtió que un conflicto directo entre su país y la OTAN estaba a un paso de la Tercera Guerra Mundial.

Entonces, ¿cómo prepararse para un desbordamiento geopolítico importante? Los expertos europeos dicen que hay mejores maneras que construir un búnker, de lujo o no.

Angustia existencial en una nueva era nuclear

Rafael Loss, miembro político del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, declaró a 'Euronews Next' que este aumento de la demanda de búnkeres le recuerda los primeros tiempos de la Guerra Fría.

"Los primeros años de la era nuclear hicieron volar la imaginación de mucha gente", dijo Loss, mencionando la campaña de "agáchate y cúbrete" que enseñaba a los niños en las escuelas cómo sobrevivir a una explosión nuclear.

Muchos países europeos respondieron a la Guerra Fría construyendo búnkeres.

Sólo en Suiza, hay casi nueve millones de plazas de refugio en unos 365.000 refugios privados y públicos que se han construido desde la época de la Guerra Fría de los años sesenta.

La Guerra Fría, que duró aproximadamente desde los años 50 hasta principios de los 90, se centró en la bomba atómica y la eventual disuasión de su uso como arma de guerra, explicó Loss.

Pero ahora estamos entrando en una nueva "era nuclear", dijo, que es muy diferente porque hay más "estados nucleares", con EE.UU., China y Rusia dominando la jerarquía nuclear y otros pocos países con un "número indeterminado de elementos disuasorios".

En este contexto, Loss dijo que hay un nuevo giro en las razones por las que la gente podría recurrir a los búnkeres.

PUBLICIDAD

La gente de la década de 2020 ya está acostumbrada a quedarse en casa ante las llamadas "amenazas invisibles" para su salud y seguridad, primero con la pandemia COVID-19 y ahora con el actual contexto geopolítico, continuó Loss.

"Creo que la lluvia radiactiva no es muy diferente del virus [COVID-19] en el sentido de que es invisible y tiene graves repercusiones para la salud... y una especie de mentalidad de preparación para el búnker surge de una situación así", dijo Loss.

Así que, aunque en su opinión el riesgo de un conflicto nuclear sea bajo, la "angustia existencial" que siente la gente podría hacer que quisieran retirarse por completo.

La mentalidad de búnker está en la mente de los clientes de Oppidum. La estructura principal de los búnkeres es de hormigón diseñado para resistir "cargas estáticas y dinámicas, explosiones u ondas de choque, sismicidad y otros factores", dice el sitio web.

Estas condiciones a prueba de explosiones se ajustan incluso a las normas de la OTAN para refugios antiexplosivos.

PUBLICIDAD

El régimen ruso "no se detiene en Ucrania

La mejor manera de evitar un conflicto geopolítico de gran envergadura no es construir un búnker, sino exigir a tus representantes locales que financien el esfuerzo bélico ucraniano, según Ian Bond, director adjunto del Centro para la Reforma Europea.

Construir un búnker no evita el efecto de la guerra, lo que lo hace es no tener guerra. Ian Bond Deputy director, Centre for European Reform

Bond cree que los políticos "acabarán dándose cuenta" de que hay más apoyo público a la guerra y harán algo al respecto si se les presiona durante el tiempo suficiente y por parte de suficientes personas.

"Si no lo hacemos, los búnkeres serán más útiles y estarán más cerca de los frentes", dijo Bond, "construir un búnker no evita el efecto de la guerra, lo que lo hace es no tener guerra".

Existe el escenario, continuó Bond, de que si la línea defensiva ucraniana cae, y Rusia entra en Kiev, podría haber poco que impidiera a Rusia expandirse por otros lugares.

"Putin considera la debilidad de Occidente [Estados Unidos y Europa] como una razón para seguir avanzando", dijo Bond.

PUBLICIDAD

"La ambición del régimen ruso no se detiene en Ucrania, así que la mejor manera de hacer las cosas es derrotarlo allí donde está".

Bond señaló las amenazas de Rusia a Polonia y Letonia específicamente como posibles indicadores de que el motivo de Putin podría extenderse fuera de Ucrania.

En una entrevista concedida en febrero al presentador de televisión estadounidense Tucker Carlson, Putin declaró que Rusia no desea invadir Polonia o Letonia y calificó de "alarmismo" cualquier mención a una invasión.

Sin embargo, ambos países, así como los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, han estado pidiendo a sus aliados que "despierten" y presten más apoyo a la OTAN.

Hacer sonar la alarma nuclear

A pesar de toda la angustia, tanto Bond como Loss están de acuerdo en que, después de todo, podría no haber un conflicto más amplio, sino que Putin está "haciendo sonar el sable nuclear" para disuadir a Europa de invertir en la defensa de Ucrania.

PUBLICIDAD

Y hasta cierto punto, Bond dijo que los intentos de Putin están funcionando.

La Comisión Europea aprobó en diciembre un proyecto de ley de ayuda de la UE por valor de 50.000 millones de euros tras el veto inicial de Hungría y, hace sólo dos semanas, el Consejo Europeo concedió a Ucrania 5.000 millones de euros adicionales a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para el esfuerzo bélico.

Los medios de comunicación sugieren que ahora hay discordia sobre qué hacer con otros 4.400 millones de euros en activos rusos congelados que también podrían enviarse a Ucrania.

En última instancia, ambos dicen que un conflicto con la OTAN no es necesariamente lo mejor para Putin.

"No creo que ninguno de los implicados en este conflicto tenga interés en llegar a ese nivel", dijo Loss, refiriéndose al uso de armas nucleares.

PUBLICIDAD

Pero, si no hay disuasión por parte de los políticos europeos contra cualquier futuro conflicto entre Rusia y la OTAN, Bond dijo que un búnker podría convertirse en última instancia en una buena inversión.