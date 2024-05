Por Euronews

Italia lelva un año fatídico en lo que las muertes de trabajadores durante su turno laboral toca. En Milán, 172 ataúdes llenaron la Piazza della Scala. El sindicato Uil: "Inaceptable".

PUBLICIDAD

El debate sobre las muertes blancas, o fallecimiento durante la jornada laboral, en Italia se ha reavivado después de que menos de un mes después del accidente en la central eléctrica del lago Suviana y dos meses después del derrumbe en la obra de construcción de un supermercado en Florencia.

Cinco trabajadores murieron el lunes 6 de mayo en Casteldaccia, en la zona de Palermo, durante los trabajos de mantenimiento del sistema de alcantarillado. En Italia, se registraron 191 muertes en el lugar de trabajo en los primeros tres meses de 2024, el año pasado el número de accidentes mortales alcanzó las 1.041.

"Morir en el trabajo es un signo preocupante de una sociedad frágil, en la que no hay trabajo para todos y cuando lo hay, a menudo no es digno, mal pagado, no es respetuoso de la dignidad humana", dijo el arzobispo de Monreale, monseñor Gualtiero Isacchi, durante el funeral de Ignazio Giordano, una de las cinco víctimas en Casteldaccia.

"A menudo se nos presenta el asombroso número de muertes blancas que aumentan día a día: no son números, son hombres y mujeres y, a veces, menores traicionados por ese trabajo en el que depositaron esperanzas", agregó Isacchi.

Más de un centenar de ataúdes salen a las calles contra las muertes blancas

El viernes en Milán, los sindicatos llenaron la Piazza della Scala, frente al Ayuntamiento, con más de 100 ataúdes de cartón, en representación de los trabajadores fallecidos en Italia.

La protesta fue organizada por la UIL, que pidió al gobierno de Giorgia Meloni que hiciera más para proteger a los trabajadores. Había un total de 172 ataúdes dispuestos en la plaza, el número de muertes en la región de Lombardía en 2023. "Hoy es un día de rabia, de angustia, porque detrás de cada ataúd que hemos colocado aquí hay nombres y apellidos", explicó el sindicalista de la UIL Enrico Vezza.

"Desde principios de 2024 hemos llegado a 41 personas que han muerto en el trabajo en Lombardía, creemos que esto es inaceptable", añadió. La campaña del sindicato se llama "Cero muertes".

Un cartel en el centro de la plaza mostraba el número de muertes de trabajadores que habían fallecido en el trabajo desde 2018, alcanzando un máximo de 1.709 en 2020, cuando la pandemia de COVID disparó las cifras en Italia.