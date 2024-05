Euronews Next habla con LVMH, L'Oréal y una empresa francesa de inteligencia artificial para saber si la tecnología ha llegado para quedarse.

PUBLICIDAD

Moda y tecnología se dan cita esta semana en la feria Viva Technology de París, con la inteligencia artificial (IA) como protagonista.

Aunque la tecnología está siendo bien acogida, se teme que pueda ahogar la creatividad.

"Nuestro uso de la IA es claramente a largo plazo", dijo a Euronews Next, Gonzague de Pirey, director de Omnichannel y datos de la empresa de lujo LVMH.

"Estamos en el negocio del lujo. De hecho, en realidad no seguimos los fenómenos de la moda, somos muy cautelosos al respecto", dijo en un adornado expositor de LVMH que te lleva a través de un llamado "jardín de los sueños" con su meticuloso follaje de papel blanco hecho a mano.

Una de sus marcas, Dior, muestra pantallas que detallan cómo la IA y la IA generativa ayudan a crear escaparates, búsquedas visuales de productos y anticipar flujos logísticos.

Inteligencia artificial "ma non troppo"

También cuenta con una plataforma de IA capaz de agregar comentarios de clientes procedentes de múltiples canales, interacciones con el servicio de atención al cliente, encuestas de satisfacción, sesiones de compra en directo y mucho más.

Pero LVMH no se deja arrastrar por la moda de la IA.

"Éticamente, no utilizamos la IA para sustituir a nuestro personal, sino para mejorar nuestro equipo", afirma De Pirey.

La empresa también tiene cuidado con los datos. El personal no puede utilizar chatbots públicos como ChatGPT, pero LVMH tiene un sistema de IA privado más protegido. "Los datos de nuestros empleados y clientes es algo con lo que tenemos que ser muy cuidadosos", dijo De Pirey.

"No son solo datos de clientes, también son datos sensibles para la organización. Somos muy, muy cuidadosos, pero estamos en un mundo, en el sector del lujo, en el que creamos muchas cosas, y nuestras propias creaciones tienen que estar protegidas", añadió.

¿La IA mata o potencia la creatividad?

Pero advirtió de que la IA "podría matar" esa creatividad.

"Si hacemos un mal uso o abusamos de la IA, nuestros creativos dejarán de serlo. Al contrario, se ha demostrado que esta herramienta potencia la creatividad de nuestros diseñadores, creadores y directores artísticos", afirmó de Pirey.

Loro Piana invita a probar Silhouette, una experiencia interactiva que aprovecha la IA para crear tu doble digital Foto: LVMH/ Marie Flament

El uso de la IA en las cadenas de suministro es un área que podría ayudar a las empresas de moda a sacar sus colecciones más rápidamente y, quizás, de forma más sostenible.

"Creamos esta colección desde cero en 21 días", dijo Raúl Cruz Bonilla, vicepresidente de la empresa francesa de lujo Imki, refiriéndose a algunos conjuntos vaqueros expuestos.

Dijo que normalmente se tardaría al menos seis semanas en producir este tipo de muestras de tela vaquera. La tecnología de Imki es una IA generativa para la industria del lujo, que se adapta a los clientes para que puedan integrar su estilo.

La empresa afirma que al integrar Imki en sus procesos, sus clientes ganan tiempo, desde las primeras exploraciones creativas hasta las fases de iteración y diseño, pasando por la finalización técnica del producto.

Al producir las imágenes, se pueden validar las muestras para no tener que fabricarlas, lo que ahorra material.

"Nunca acabará con la creatividad. Potenciará la creatividad. Mataría a la gente, a los estilistas que no saben utilizar la IA", afirma Cruz Bonilla.

PUBLICIDAD

"Potenciará tu creatividad. Te hará más fuerte. Karl Lagerfeld solía decir: Soy un ordenador que detiene todas las imágenes de mi cabeza. Imagina tener todas las imágenes de la web en la que estás y tener acceso al cerebro de Lagerfeld".

Cómo utiliza la IA la industria de la belleza

En cuanto a la industria de la belleza, la IA no es una novedad.

"Empezamos a utilizarla hace 10 años, y creo que L'Oréal es una empresa que cree firmemente en la investigación, porque hace más de 115 años que empezamos nuestra andadura de la mano de químicos", explica Guive Balooch, director general de Belleza Aumentada e Innovación Abierta.

Pero afirma que "probablemente la mitad" de lo que han creado recientemente se basa en la IA "porque tiene un enorme valor".

¿Qué es adecuado para cada cual?

Sus simuladores virtuales de maquillaje se basan en el aprendizaje automático y la tecnología de diagnóstico de la piel se basa en algoritmos de aprendizaje automático, explicó Balooch a Euronews Next.

PUBLICIDAD

L'Oreal L'Oreal

"Tenemos nuevos lanzamientos basados en la IA, como Beauty Genius, donde podemos utilizar asistentes de belleza virtuales que no se limitan a dar respuestas genéricas, sino que utilizan datos enriquecidos a partir de nuestra I+D, lo que permite obtener consejos que tienen en cuenta múltiples factores para poder ofrecer la recomendación adecuada", añadió.

En cuanto al futuro de la IA en la belleza, Balooch dijo que podría ayudar a responder a la centenaria pregunta de la belleza: ¿cuál es el producto adecuado para mí?: "Creo que esto se debe a que cada individuo vive en un lugar determinado, tiene un estilo de vida y una biología determinados, y estas cosas son un misterio para la gente.

"Ya está ocurriendo, y podremos decirte si tienes un determinado biomarcador en la piel, si el retinol o uno de los productos va a ser adecuado o no para tu biología, y ya no tendrás que adivinar si un producto es adecuado o no para ti".