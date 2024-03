El anuncio lo ha dado Kate Middleton a través de un vídeo después de la gran preocupación a nivel mundial que se ha producido por el estado de salud de la princesa de Gales desde que se sometió a una operación abdominal.

Al final lo ha comunicado la propia Kate Middleton después de semanas de especulaciones sobre la falta de información acerca de la princesa. Es la segunda vez que la familia se ve afectada por una enfermedad de este tipo en pocos días. Ya que la noticia la conocieron justo la semana en la que el rey Carlos III justo anunciaba que padecía cáncer.

En un mensaje de vídeo difundido este viernes, ha dicho: "Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia".

"Sin embargo, las pruebas realizadas tras la operación revelaron la presencia de cáncer. Por ello, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva, y ahora me encuentro en las primeras fases de dicho tratamiento", añadió la princesa.

Además, la información se traslada después de que tres trabajadores del hospital The London Clinic, donde fue intervenida Kate Middleton de su operación abdominal, han sido suspendidos tras descubrirse que intentaron acceder a su historial médico.

El centro ha reconocido que ha habido una brecha de seguridad y que está investigando los hechos. Hasta que estos se esclarezcan, los empleados se mantendrán al margen de la organización.

Todo hace pensar que intentaron acceder a los datos de la princesa de Gales con el fin de saber cuál fue la razón de su intervención y, tal vez, dar esa información a los medios de comunicación.

Se tomarán todas las medidas de investigación, regulatorias y disciplinarias apropiadas Director de The London Clinic

El director de The London Clinic ha asegurado que todo el personal está conmocionado por lo ocurrido y asegura, en un comunicado, que "se tomarán todas las medidas de investigación, regulatorias y disciplinarias apropiadas".

Lo cierto es que el propio hospital sería responsable a nivel legal si hubiera algún tipo de filtración. El abogado Carlos Lacaci, fundador del despacho Lacaci & Delgado Abogados, explica a 'Euronews' que es el centro médico "el responsable de custodiar los datos de sus pacientes y de evitar que nadie pueda acceder a ellos".

"En España, la Ley de Protección de Datos en su Artículo 9 regula que nadie pueda captar sin el consentimiento del interesado aquellos datos que sean sensibles e íntimos, como por ejemplo la historia clínica", afirma.

Los datos de los pacientes están fuertemente protegidos en la Unión Europea. "Además, tantola Ley de Autonomía del Paciente como la Ley General de Salud Pública recogen el derecho a la intimidad personal. Los sanitarios que lo incumplan se enfrentarán a sanciones muy graves previstas en esa misma normativa", dice Lacaci.

Estas filtraciones de datos se castigan con hasta 4 años de cárcel

Pero la filtración de este tipo de información tan sensible no solo se castiga con sanciones administrativas, "también se pena en el Código Penal con condenas de 1 a 4 años de prisión o aún mayores si esos datos fueran difundidos a terceros".

Los miembros de la realeza, a pesar de que son figuras públicas, también tienen derecho a proteger sus datos de carácter personal. Es cierto que tienen que hacer cesiones, por ejemplo, en materia de derechos de imagen por ser figuras públicas, pero nada tiene que ver eso con la privacidad de sus datos.

"Ellos tienen que ceder parte de su derecho a la intimidad y a la propia imagen para garantizar la libertad de prensa, pero la historia clínica de Kate Middleton no está amparada por ningún derecho a la información, debería estar protegida", concluye Lacaci.

Esta semana el diario británico The Sun publicó las primeras imágenes de la princesa de Gales desde que se sometió a la operación. No obstante, los británicos están conmocionados por la falta de comunicación sobre su estado de salud, lo que ha alimentado teorías de todo tipo especialmente después de que Kensington Palace difundiera una imagen de ella retocada a través de un software de imágenes.