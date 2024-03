Por Euronews

Junto con su marido, el príncipe Guillermo, la princesa de Gales ha visitado una tienda cerca de Adelaide Cottage en Windsor, donde vive la familia.

Kate Middleton ha vuelto a aparecer en público tras semanas de especulaciones sobre su salud. La princesa de Gales fue vista saliendo de una tienda junto con el príncipe Guillermo cerca de su residencia Adelaide Cottage, en Windsor, este fin de semana.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo tras el escándalo que se produjo por la publicación de una imagen manipulada de la duquesa junto con sus tres hijos: el príncipe Jorge, 10, la princesa Carlota, 8, y el príncipe Luis, 5.

El vídeo, que aún no ha sido verificado oficialmente, publicado por el medio británico 'The Sun' y el medio estadounidense 'TMZ', muestra a Middleton "feliz" mientras pasea por la calle con el príncipe Guillermo, según los medios.

Publicación de TMZ en X, el 18 de marzo de 2024.

En enero, la princesa de Gales se sometió a una "cirugía abdominal" que, según el Palacio de Kensington, fue "planificada". Sin embargo, debido a la naturaleza de la operación, la princesa permaneció ingresada durante dos semanas para, posteriormente, seguir con su recuperación en su residencia en Windsor.

Una lluvia de teorías de la conspiración

La Familia Real británica anunció en su momento que Middleton no iba a volver a sus deberes públicos hasta después de Semana Santa. No obstante, su ausencia ha generado una lluvia de teorías de la conspiración sobre el estado de su salud y la naturaleza de su operación, cuyos detalles no han sido desvelados.

El pasado 10 de marzo, con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido, los perfiles de los príncipes de Gales en redes sociales publicaron una imagen de la princesa junto con sus tres hijos.

Publicación de @KensingtonRoyal en X, el 10 de marzo de 2024.

Sin embargo, las agencias de noticias más grandes del mundo rápidamente anunciaron la retirada de la foto de sus plataformas debido a "manipulaciones" en la imagen. El escándolo desencadenó una ola de críticas a la Casa Real y terminó con un comunicado de la princesa en la red social X, en el que admitía que ella misma había "editado" la foto.