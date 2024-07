El talco fue clasificado como "probablemente cancerígeno" debido en parte a las escasas pruebas que lo relacionan con el cáncer de ovario, según estudios científicos.

La agencia del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el talco como "probablemente cancerígeno" para el ser humano.

Un grupo de trabajo formado por 29 científicos de 13 países se reunió en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de Lyon (Francia) y publicó sus conclusiones en The Lancet Oncology la semana pasada. La clasificación es el "segundo nivel más alto de certeza de que una sustancia puede causar cáncer". La clasificación anterior del talco era de "posible carcinógeno".

El talco se clasificó "sobre la base de una combinación de pruebas limitadas de cáncer en humanos (para el cáncer de ovario), pruebas suficientes de cáncer en animales de experimentación y pruebas mecanísticas sólidas de que el talco presenta características clave de carcinógenos en células primarias humanas y sistemas experimentales", señaló el grupo de expertos en un comunicado de prensa.

Sus conclusiones se basan en varios estudios que muestran un mayor riesgo de cáncer de ovario en las mujeres que utilizan polvos de talco en la zona genital, pero "no se ha podido establecer plenamente" una relación causal.

Entre la población general, el talco es más conocido como talco blanco para bebés, pero este mineral también es un componente habitual del maquillaje y los productos para el cuidado de la piel. Las personas también pueden estar expuestas al polvo cuando se extrae, muele o procesa o cuando se fabrican productos con él.

Preocupación por la contaminación por amianto

Tanto el talco como el amianto son minerales naturales que se encuentran muy cerca de la Tierra. Esta estrecha asociación durante su formación puede dar lugar a contaminación cuando el talco se extrae y procesa.

El amianto es un carcinógeno conocido cuando se inhala y la preocupación por la contaminación por amianto en los productos de talco existe desde los años 70, según unanota de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) publicada en abril.

La empresa farmacéutica Johnson & Johnson se ha enfrentado a miles de demandas en EE.UU. relacionadas con sus productos de talco y su posible contaminación con amianto. La nueva evaluación de los expertos se centró en el talco que no contiene amianto, según la declaración de la IARC, sin embargo, "la contaminación del talco con amianto no pudo excluirse en la mayoría de los estudios".

Mucha incertidumbre

Kevin McConway, profesor emérito de estadística aplicada en la Open University del Reino Unido, declaró en un comunicado publicado por el Science Media Centre que cuando el CIIC clasifica una sustancia en esta serie de publicaciones, no dice nada específicamente sobre si la exposición a la sustancia aumenta el riesgo de cáncer, en humanos.

"En su lugar, pretenden responder a la pregunta de si la sustancia tiene potencial para causar cáncer, en algunas condiciones que el CIIC no especifica", dijo, añadiendo que "no hay ninguna prueba irrefutable de que el uso del talco cause un mayor riesgo de cáncer". Otro experto afirmó que incluso si la relación observada fuera causal, el riesgo asociado sería muy pequeño. "Todavía hay mucha incertidumbre aquí", dijo McConway en un comunicado.