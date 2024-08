Un grupo de científicos ha logrado disminuir los signos distintivos del envejecimiento en ratones, inyectándoles el anticuerpo de una proteína inflamatoria.

Un grupo de científicos ha encontrado una forma de aumentar la esperanza de vida sana de los ratones. Al "desactivar" una proteína inflamatoria clave llamada interleucina 11 (IL-11), consiguieron prolongar su vida en más de un 20% y reducir las enfermedades relacionadas con la edad.

Los investigadores de la Facultad de Medicina Duke-NUS de Singapur y del Imperial College de Londres (Reino Unido) publicaron sus hallazgos en la revista 'Nature'. El proyecto empezó en 2017 cuando un colaborador envió muestras de tejido para otra tarea.

Los datos revelaron un claro aumento de la IL-11 con la edad, lo que desencadenó más investigaciones e impulsó su descubrimiento en 2018 de las características profibróticas y proinflamatorias de la proteína.

"Descubrimos que estos niveles crecientes contribuyen a efectos negativos en el cuerpo, como la inflamación y la prevención de la curación y regeneración de los órganos después de una lesión", dijo en un comunicado Anissa Widjaja, profesora asistente de la Facultad de Medicina Duke-NUS en Singapur y una de las coautoras del estudio.

Los ratones "modificados" viven más tiempo

El equipo modificó genéticamente ratones para eliminar el gen de la producción de IL-11. Los ratones modificados vivían una media del 20% más que los ratones con IL-11.

Para investigar los efectos del bloqueo de la IL-11 en etapas posteriores de la vida, los científicos también administraron una inyección de un anticuerpo anti-IL-11 a ratones que tenían 75 semanas de edad, lo que corresponde aproximadamente a 55 años en humanos, hasta que los ratones murieron.

Este anticuerpo actúa como un fármaco inhibiendo la actividad de la IL-11 en el organismo. Los ratones machos tuvieron una prolongación media de la vida del 22,4% y las hembras del 25%.

"Estos hallazgos son muy emocionantes. Los ratones tratados tenían menos cánceres y no presentaban los signos habituales de envejecimiento y fragilidad, pero también observamos una reducción del desgaste muscular y una mejora de la fuerza muscular", afirmó en un comunicado el profesor Stuart Cook, uno de los coautores del estudio. "En otras palabras, los ratones viejos que recibieron anti-IL11 estaban más sanos".

Reducción de los signos distintivos del envejecimiento

El tratamiento también mitigó las patologías causadas por la fibrosis, la inflamación crónica y el deterioro del metabolismo, todas ellas asociadas al envejecimiento. El aumento de los niveles de IL-11, que suele producirse cuando el ser humano ronda los 55 años, se ha relacionado con estas afecciones.

"Los fármacos y tratamientos propuestos hasta ahora para prolongar la vida tenían malos efectos secundarios, no funcionaban en ambos sexos o prolongaban la vida pero no la vida sana, pero no parece ser el caso de la IL-11", añade Cook.

El equipo se muestra esperanzado con el posible enfoque terapéutico de su investigación, que podría reducir la fragilidad y los signos físicos de la misma si es trasladable a los seres humanos.

Los investigadores advirtieron de que es necesario seguir investigando. Mientras que varios ensayos clínicos en curso en las primeras etapas están evaluando terapias anti-IL-11 para enfermedades inflamatorias como la fibrosis pulmonar, actualmente no hay ensayos que investiguen su potencial para combatir el envejecimiento, según múltiples informes.

"Aunque nuestro trabajo se realizó en ratones, esperamos que estos hallazgos sean muy relevantes para la salud humana, dado que hemos observado efectos similares en estudios de células y tejidos humanos", afirmó Widjaja.