Por Ross Woodman

Explorar Italia con mi curiosa hija de cinco años me dio una nueva perspectiva de los viajes.

Los niños de cinco años son imprevisibles. Atravesábamos la laguna de Venecia en un taxi acuático cuando, de repente, el motor se paró con un estruendo. Mientras yo miraba en todas direcciones para decidir cuál ofrecía más posibilidades de no ahogarme, mi hija de cinco años se reía y disfrutaba cada segundo.

El motor volvió a arrancar, nos pusimos en marcha de nuevo y yo me eché hacia atrás convencido de que los ocho días siguientes cruzando el norte de Italia iban a transcurrir sin sobresaltos.

Ya sé que Venecia, Florencia, Pisa y Bolonia no son los primeros lugares que vienen a la mente cuando uno piensa en aventuras o en salirse de los caminos trillados. Pero cuando llevas a una niña de cinco años, hasta el supermercado puede convertirse rápidamente en una expedición.

Durante los primeros años de vida de mi hija, nuestras vacaciones familiares han girado en torno a la piscina o la playa, lo cual está muy bien, pero siempre me queda la sensación de haber perdido la oportunidad de explorar y sumergirnos en un país y una cultura diferentes. Quería que abriéramos nuestras alas.

Al mismo tiempo, me preocupaba cómo funcionaría en la práctica y cómo podríamos equilibrar nuestro amor por los viajes y la exploración con no sobrecargar y aburrir a nuestra hija. Al fin y al cabo, se supone que las vacaciones son relajantes, y una niña de cinco años cansada y aburrida es tan relajante como que le golpeen repetidamente en la cara con una sartén.

¿Por qué elegimos Italia para nuestra aventura familiar?

Así que, ¿cuál era el mejor sitio para enseñarle a nuestra hija que viajar puede ser mucho más que ir a la playa? Solo disponíamos de una semana, así que lo más sensato era un viaje corto, además de ser una opción más ecológica.

Sabiendo que a mi mujer le encanta Italia y que a mi hija le encanta la pizza, Italia era una opción obvia.

Además, mi mujer y yo teníamos muchos sitios que explorar y un montón de cosas para hacer con los niños si necesitábamos desviarnos de mi plan de cultura, comida, arquitectura, historia, comida y algo de fútbol, si podía (no pude).

Cómo moverse por Italia con niños

Una vez decidido el lugar de Italia al que queríamos ir (Venecia primero, Florencia, Pisa y de vuelta a Bolonia y a casa), teníamos que decidir cómo nos íbamos a desplazar y dónde nos íbamos a alojar.

El alojamiento fue Airbnb. Sé que es un tema controvertido en estos momentos, sobre todo en Venecia, pero necesitábamos una base en la que pudiéramos entrar y salir en caso de necesidad y, lo que es más importante, la opción de acostarnos a horas escalonadas.

Lo siguiente fue alquilar un coche, ¿o no? Debido a mis angustiosos desplazamientos diarios, no me había planteado confiar una parte importante de nuestras vacaciones al tren, un medio de transporte que asocio con retrasos y atascos.

Pero luego pensé en la alternativa y en el estrés de conducir por ciudades desconocidas en un coche desconocido con normas de circulación diferentes, todo ello con un navegador que probablemente esté tan lejos de Marco Polo como se pueda imaginar. Sería una tontería no reservar el tren, que, por cierto, también fue muy fácil.

Viajar con una niña de cinco años aporta una nueva perspectiva

Después del drama de la laguna, y antes incluso de llegar a nuestro alojamiento, el viaje ya me había sorprendido. Había subestimado el interés de mi hija por lo que le rodeaba.

Puede parecer obvio que Venecia tiene muchos canales, pero mi hija no lo sabía y se quedó atónita. Esto me dio una perspectiva totalmente nueva, ya que no veía Venecia solo con mis ojos, sino también con los de una niña de cinco años: "Papá, ¿por qué tienen canales en vez de carreteras?". No tenía una respuesta clara.

Después de dar tumbos con algunas respuestas vagas, como "pantanos", "escapan de tierra firme", "¡simplemente los tienen!" y otras conjeturas igualmente erróneas, decidimos ir y aprender por nosotros mismos.

A partir de una pregunta aparentemente básica, pasamos casi todo el día en varios museos, respondiendo a preguntas y respondiendo a otras nuevas, y muy pronto nos convertimos, al menos en nuestras mentes, en exploradores, historiadores y aventureros. También significó que, casi a hurtadillas, ya había visto los museos que quería, y eso que solo era el primer día.

Esta nueva perspectiva era evidente allá donde íbamos: frente al David de Miguel Ángel en Florencia, "Papá, ¿por qué no lleva pantalones?"; "Espero que no se quede atrapada en esa concha", mientras admirábamos el Nacimiento de Venus de Botticelli; "¿Por qué no lo construyeron recto?" en Pisa, seguido de la decepción por las Dos Torres de Bolonia: "No están tan inclinadas como la de Pisa".

Intercalamos cultura y actividades para niños

Intercalamos los museos y la cultura con algunas actividades para niños que, antes, habría tachado de tópicas y exageradas. Pronto me di cuenta de que su popularidad se debe a que son muy divertidas.

Tuvo que venir un niño de cinco años para que me sobrepusiera: pintamos nuestras propias máscaras venecianas, participamos en algunas actividades de carnaval, dimos un paseo en góndola, montamos en un carrusel y nos hicimos un montón de fotos apoyados en la torre inclinada.

A pesar de mis dudas, el tren fue un medio de transporte perfecto. Nos permitió pasar un rato juntos y charlar sobre lo que habíamos visto y dónde habíamos estado.

Vimos pasar la campiña italiana y nos obsesionamos con el indicador de velocidad (más de 200 km/h). Ya estoy pensando dónde viajar en tren en el futuro.

Volví a casa preguntándome por qué no habíamos hecho este viaje antes

¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Todo se debió a mis dudas y a que subestimé la curiosidad de los niños de cinco años, pero no puedo ser el único padre que lo ha hecho.

Me encantaría decir que fui con la mente abierta, pero la verdad es que creo que no lo hice. Me esperaba lo peor con esperanzas de que sucediera lo mejor.

En cambio, superó mis mejores expectativas. Ha despertado en mi hija un verdadero interés por el resto del mundo y me ha proporcionado una nueva forma de ver el mundo. Además, ha sido una semana brillante.

Si reconoces alguno de estos sentimientos, inténtalo, reserva ese viaje, no intentes exagerar y, lo más importante, lleva siempre bocadillos.