Por Laila Humairah

BeOnd es una nueva aerolínea premium que promete revolucionar el mercado de los viajes de lujo.

Esta aerolínea, que ofrece vuelos en clase business por una fracción del coste, dice estar creando un nuevo nicho en los viajes de lujo. Registrada en las Maldivas y con sede en Dubái, BeOnd realizó su vuelo inaugural de Múnich a Malé en noviembre del año pasado. Ocho meses después, acaba de lanzar una nueva ruta de Malé a Milán, que se suma a las ya existentes de Dubái, Riad y Zúrich.

Tero Taskila, consejero delegado de BeOnd, es un veterano del sector con 30 años de carrera en empresas de aviación de todo el mundo. Taskila creía que era el momento adecuado para lanzar una aerolínea boutique exclusivamente de clase business tras ver que el sector se encontraba en una encrucijada.

"Ahora estamos en un momento perfecto de la historia de la aviación, en el que la tecnología satisface la demanda, y tenemos la oportunidad de crear algo nicho para ese segmento concreto y centrarnos mucho en él", afirma.

En septiembre, BeOnd lanzará su primer destino en Asia-Pacífico: Bangkok, en Tailandia. La ruta abrirá una puerta de entrada a un mercado importante que muchas aerolíneas se apresuran a conquistar.

¿Cómo es volar con BeOnd?

BeOnd ha optado por un Airbus A319 de fuselaje estrecho, con sólo 44 plazas en un avión que puede transportar hasta 156 pasajeros si fuera de clase económica.

La aerolínea ampliará pronto su flota con el Airbus A321, que tendrá 68 asientos de clase preferente, todavía amplios para un avión que puede transportar 220 pasajeros. Los asientos reclinables de BeOnd han sido diseñados por Optimares, con carcasas de Ferrari y detalles de cuero italiano.

Un equipo de chefs de primera categoría prepara menús a bordo inspirados en los sabores de los distintos destinos. Pero más allá de la buena comida y los elegantes interiores, Taskila afirma que la mayoría de los comentarios positivos que ha recibido se refieren a la tripulación.

"Nuestra tripulación es nuestra mayor tribu de lealtad. La gente adora a nuestra tripulación. Hace poco recibí el mayor cumplido de un cliente, que me dijo que estaba muy impresionado por un tripulante de cabina que sabía mucho y era muy atento, y que era su primer día de trabajo", dice.

Asientos en un vuelo de BeOnd.

"No tenemos por qué ser escandalosamente caros"

Aunque BeOnd se presenta como una aerolínea de lujo, Taskila dice que no le importa que se la considere una compañía con una buena relación calidad-precio. "No necesitamos ser escandalosamente caros. Pero tenemos que ser capaces, al precio que ofrezcamos, de superar ese valor, de modo que estemos creando valor", afirma.

¿Cuánto cuesta volar con BeOnd? En el momento de escribir estas líneas, un vuelo de ida y vuelta de Múnich a Malé en octubre se vende por unos 2.800 dólares o 2.600 euros.

La misma ruta con Lufthansa cuesta más de 4.500 euros, con al menos una escala.

BeOnd ofrece auriculares Apple de realidad virtual y auriculares Beats. BeOnd también ha optado por prescindir de las pantallas integradas estándar para su sistema de entretenimiento a bordo. En su lugar, la compañía ha optado por ofrecer las últimas tabletas iPad Pro de Apple y auriculares inalámbricos Beats by Dre. "Si se trata de ver quién tiene la pantalla IFE más grande, alguien siempre tendrá una más grande que tú, ¿no? Eso es fácil de copiar, pero no puedes copiar la experiencia", dice Taskila.

BeOnd ha anunciado que será la primera aerolínea en ofrecer Apple Vision Pro en sus vuelos, lo que permitirá a los pasajeros sumergirse por completo en contenidos a bordo como películas y juegos.

Tero Taskila, CEO de BeOnd

Afrontar el reto de la sostenibilidad

Lanzar una nueva aerolínea de lujo en un momento en que el sector se enfrenta a un importante escrutinio por las emisiones de carbono puede arquear algunas cejas. Pero Taskila cree que BeOnd puede liderar el transporte aéreo sostenible. "Nos comprometemos a ser el mayor operador de combustible de aviación sostenible del mundo", dice a 'Euronews Travel'.

"Obviamente, no somos la mayor aerolínea, por lo que en volumen no somos la mayor, pero en cuanto al porcentaje de combustible sostenible del total que consumimos, seremos los primeros. Seremos los más rápidos en implantar ese 100% en la industria de la aviación".

Es un objetivo audaz cuando las grandes aerolíneas están diluyendo sus objetivos de reducción de emisiones debido a la escasa oferta y los altos precios del combustible sostenible.

En un esfuerzo por reforzar sus credenciales ecológicas, la aerolínea no utiliza plásticos de un solo uso en ninguno de sus productos, y también se ha asociado con CarbonClick, para permitir a los clientes compensar su huella de carbono.

¿Cómo está creando BeOnd su propio estilo?

Sin planes inmediatos de lanzar un programa de fidelización o unirse a una alianza mundial de aerolíneas, BeOnd se contenta con trazar su propio camino en el mercado de los viajes de lujo.

Pero Taskila no descarta asociarse con aerolíneas que puedan ayudarles a llegar a más clientes. "Ser diferentes no significa que no podamos asociarnos con algunas. En última instancia, los clientes crean un viaje. Queremos facilitárselo, por eso buscamos socios interlínea y socios copresidentes que les ayuden a venir a nuestra red", afirma.

Espera que estas colaboraciones ayuden a BeOnd a alcanzar su objetivo de volar a 54 destinos sin escalas con su flota de 27 aviones para 2028. La aerolínea también prevé transportar más de 405.000 pasajeros para entonces, lo que alimentará su objetivo de valor operativo de 1.300 millones de dólares (1.200 millones de euros).