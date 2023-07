Cientos de miles de personas inundan de colores LGTBI las calles de Madrid, Lima y Quito

Cientos de miles de personas se manifestaron este sábado en la capital de España contra los discursos de odio que denigran a las personas LGTBI+, los que pretenden invisibilizarlas y limitar o suprimir los derechos conquistados mientras la extrema derecha gana peso político.

La de Madrid es una de las manifestaciones arcoíris más conocidas, multitudinarias y animadas del mundo, y este año transcurrió con el lema "Por nuestros derechos, por nuestras vidas, ¡con orgullo!", en defensa de la diversidad sexual, afectiva y familiar y la igualdad de derechos.

Desfilaron más de 46 carrozas, con el apoyo de un centenar largo de entidades, que esperaban la participación de más de un millón de personas.

También asistieron varios ministros del Gobierno español de izquierdas (Partido Socialista y Unidas Podemos), que esta legislatura impulsó la aprobación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

"Tenemos una ley recientemente aprobada y no vamos a dejar que nos la echen atrás", valoró la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, sobre un eventual cambio de gobierno tras las elecciones generales del 23 de julio próximo.

En Lima miles de peruanos reivindican sus derechos

Miles de ciudadanos marcharon este sábado por las calles del centro histórico de Lima para reivindicar y exigir "respeto, tolerancia e inclusión" durante la Marcha del Orgullo 2023 que se celebró en la capital peruana.

La concentración comenzó en el céntrico Campo de Marte y reunió a integrantes y activistas del colectivo LGTBI+, junto con artistas, personalidades y políticos de diversas tendencias ideológicas.

Jorge Apolaya, vocero del colectivo "Marcha del Orgullo LGBTI de Lima", declaró a EFE que esta "marcha número 21 en el Perú se da en un contexto súper adverso de los derechos humanos LGBTI, sobre todo por una clase política que intenta arrebatarnos la democracia".

"Estamos frente a un país que se rehúsa a ver los derechos humanos LGBTI. En ese sentido, somos casi el único país que no ha legislado a favor de estos derechos humanos LGBTI, no tenemos ley de matrimonio igualitario, no tenemos ley de identidad de género, no tenemos una ley que tipifique los crímenes de odio", denunció.

Respeto y derechos resuenan en la multicolor Marcha del Orgullo 2023 en Ecuador

Una nutrida Marcha del Orgullo 2023 se desarrolló este sábado en la capital ecuatoriana, donde han resonado consignas sobre el respeto, los derechos y la tolerancia hacia el colectivo LGTBI+, que este sábado mostró su faceta más multicolor.

Además, la marcha en Quito fue apoyada por las máximas autoridades de la ciudad, el alcalde Pabel Muñoz, y de la provincia de Pichincha, de la cual la capital es también cabecera, la prefecta Paola Pabón.

En la costera ciudad de Guayaquil, la preparación del tradicional desfile se había topado con ciertas condiciones expuestas por el alcalde Aquiles Álvarez, que al final aceptó el recorrido por el casco céntrico, cuando había propuesto otro sitio en el norte de la ciudad.

En Quito el desfile ha contado con la participación de una banda de tambores que abrió el recorrido por el que han desfilado también carros alegóricos y comparsas, entre las más llamativas la del colectivo Drag Queen.

La caravana, que recorrió varias calles de la ciudad, llegó a la sede de la Casa de las Culturas, un gran complejo arquitectónico donde se desarrolló un festival artístico.