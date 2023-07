Kenia | Más de 20 manifestantes antigubernamentales detenidos en las protestas de Nairobi

Cientos de manifestantes acudieron a la capital de Kenia, así como a la ciudad costera de Mombasa y a la ciudad lacustre de Kisumu, donde la oposición goza de un gran apoyo, pero fueron dispersados por la policía, que les disparó botes de gas lacrimógeno.

Los manifestantes encendieron hogueras y levantaron barricadas en algunas carreteras importantes.

La aplicación de la ley recién firmada que aumentaba los impuestos ha sido suspendida por un tribunal a la espera de la vista de un caso presentado por un senador de la oposición que impugna su legalidad.

Sin embargo, el gobierno ha aplicado el impuesto sobre los productos petrolíferos.

El comandante de la policía de Nairobi, Adamson Bungei, declaró el viernes a The Associated Press que "más de 20 personas habían sido detenidas a mediodía", pero no reveló a qué cargos se enfrentarán.

La oposición había convocado las manifestaciones para protestar por los nuevos impuestos sobre los productos petrolíferos, los trabajadores asalariados y las empresas.

Se espera que los partidarios de la oposición se congreguen en una concentración en Nairobi, donde Odinga dijo que anunciaría nuevas medidas para luchar contra los nuevos impuestos.

La policía dijo que el mitin previsto era legal, pero que las manifestaciones en curso eran ilegales.

El viernes, algunos comercios de las principales ciudades permanecieron cerrados.