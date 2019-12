Alemania necesita urgentemente trabajadores extranjeros cualificados

Dos millones y medio de trabajadores de la Unión Europea están empleados ya en Alemania, pero no son suficientes. Berlín quiere atraer mano de obra de países como la India, Vietnam, México o Brasil con una agresiva ofensiva de reclutamiento y con la promesa de facilitar los visados . Para la economía germana es una cuestión vital.

"Tenemos que tener claro que si la gente se queda aquí, después de venir desde países lejanos, es importante que se sientan como en casa pasado un cierto tiempo, que se integren en la sociedad, no solo en la empresa sino también en la comunidad del lugar donde residen", afirma Kramer.

Para el presidente de la patronal alemana, Ingo Kramer, no solo hay que atraer a esos trabajadores cualificados, sino después conseguir que se queden e integren en el país.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.