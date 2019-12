Boeing suspende temporalmente la fabricación del polémico 737 Max

Tras su anuncio, el valor de la compañía, que cuenta con 400 de estos aparatos almacenados, cayó más de un 4% en la bolsa. La empresa no obstante no planea ningún despido, sino que los trabajadores afectados seguirán desarrollando el 737 o serán asignados a otros equipos.

"La gente de Boeing debería ser la primera en reconocer que se cometieron errores tanto por su parte como por parte de la Administración Federal de Aviación por no ser totalmente abiertos sobre los problemas. Eso ha agravado la situación actual, porque sigue apareciendo nueva información que hace que esto parezca un culebrón y aumentan las preocupaciones sobre la capacidad del modelo", explica Joe Schwieterman, experto en aviación.

La decisión, que tendrá efecto en enero, llega al no poder obtener la autorización necesaria para que el modelo retome su actividad. La Administración Federal de Aviación, órgano regulador de la aviación civil estadounidense, ha prohibido sus vuelos, al igual entre otros que Alemania, Francia o Reino Unido, por su aparente falta de seguridad, sumiendo al fabricante estadounidense en una crisis si precedentes.

