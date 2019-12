Precisamente, uno de los retos de la participación del Tíbet en la cumbre mundial del clima ha sido su estatus. "Aunque no somos una forma de gobierno, representamos al Tíbet dentro del Tíbet si fuéramos un país soberano, seríamos la décima nación más grande del mundo, así que lo que ocurrió en la meseta tibetana tiene un impacto en todo el mundo", señala Dechen Palmo.

"Como nuestro Dalai Lama ha dicho correctamente, el clima y el medio ambiente es un asunto no político que no tiene límites geográficos que todos debamos caminar juntos", añade Tampa Gyaltsen Zamlha, director ejecutivo de Medioambiente y Desarrollo en el Tibet Policy Institute.

