Historias de un cambio de sistema desde Hungría

El cambio de régimen no es un éxito para todos. Mucha gente perdió su trabajo, como los trabajadores del acero retratados por Imre Benkő durante 3 décadas. "En la fábrica fue un período de transición bastante especial y silencioso. Parecía que estas personas esperaban conservar sus puestos de trabajo, se podían escuchar algunas opiniones durante las reuniones de los trabajadores. Querían seguir trabajando allí", recuerda el fotógrafo.

El desmantelamiento de la valla de la frontera austro-húngara, el derribo de la estatua de un ex ministro comunista en Budapest o el cartel del abandono de un soldado soviético en la manifestación de octubre de 1989.

