El Ejército ya ha manifestado su rechazo a la condena alegando que el proceso legal no ha sido el adecuado. Las fuerzas armadas siempre han ejercido un gran poder a lo largo de los 72 años de historia del país, donde han tenido lugar hasta tres golpes de Estado.

"Se trata de una decisión única en la historia de Pakistán", recordaba por su parte el abogado del Supremo, Hamid Ali Khan. "Por primera vez un dictador militar ha sido castigado por la Corte bajo la Constitución y la Ley. Y llega con retraso, porque la Constitución ha sido violada no menos de cuatro o cinco veces a lo largo de la historia".

ASSOCIATED PRESS/PTV

