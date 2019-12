Rumanía: una Revolución, dos generaciones

Andreea Diana Barta es estudiante. Esta convencida de que cada generación debe tener su propia Revolución. "No importa si es diferente, -comenta- porque está claro que lo sería, pero podría ocurrir lo mismo en un contexto diferente".

30 años después, los jóvenes de Timisoara saben que deben su libertad a los manifestantes de 1989. Pero, además de honrrar la memoria de los más de mil muertos, quieren protagonizar su propia revolución en aras de un futuro mejor. Pera algunos, aquellos días quedan muy lejos. "Los adolescentes, -destaca Ana Savu, periodista- no la gente de mi edad, tienden a pasar un poco, dicen: "es sólo historia, la escuchamos todos los días".

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.