"Todo el mundo tenía la opción de colaborar o no. Y seguramente había cierta presión, aunque se ve que en los años ochenta y principios de los noventa, ya no es así", puntualiza el Karlis Kangeris, historiador.

"Siempre quise contar lo que sucedió, explica Auzins. No tanto a la sociedad, o al público, sino a mi familia, y a mis hijos."

Figuran en los archivos un ex Primer Ministro, un juez del Tribunal Supremo, mandatarios católicos y ortodoxos; y gente del mundo de la cultura y la comunicación.

"Es una pesadilla porque todo tuvo que ser olvidado y desechado. No, no estoy de acuerdo con eso. Tiene que haber justicia y transparencia", afirma Hirssons.

