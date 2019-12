"Los artículos que tenemos se basan en información muy limitada. Se basan en rumores, informes de noticias y otras acusaciones sin fundamento, replicaba el republicano Tom Cole. Se basan en un informe escrito por un miembro del Congreso que se negó a responder sobre si mismo. Y no creo que las acusaciones alcancen el nivel de un delito impugnable".

"Si no actuamos ahora, no estaremos cumpliendo nuestra obligación, declaraba la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

Quelle: ASSOCIATED PRESS

Go Matera

