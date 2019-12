Trump sabe que el juicio político en el Senado, que comenzará a principios de enero, no tiene posibilidades de prosperar, debido a la mayoría republicana en la Cámara Alta y está convencido de que acabará beneficiándole políticamente de cara a las elecciones presidenciales del 3 noviembre del próximo año.

" Realmente no nos sentimos como si estuviéramos siendo juzgados -dijo entre las carcajadas de sus seguidores-. El país va mejor que nunca, no hicimos nada malo y tenemos un apoyo tremendo en el Partido Republicano, como nunca antes lo habíamos tenido, nadie ha contado con un apoyo como este".

"En realidad no van a por mí, van a por vosotros", decía en otro de ellos.

La indignación de Trump se manifestó a través de una lluvia impresionante de tuits y retuits. Como este, en mayúsculas: "TANTAS MENTIRAS ATROCES DE LA PARTE DE LA IZQUIERDA RADICAL, LOS DEMÓCRATAS QUE NO HACEN NADA. ES UN ATAQUE CONTRA ESTADOS UNIDOS Y UN ATAQUE CONTRA EL PARTIDO REPUBLICANO!!!"

