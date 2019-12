France Telecom condenada por acoso moral a los empledos

"Es una decisión política, una decisión política totalmente demagógica. Los magistrados trataron de complacerlo, lo lamento. No están ahí para eso sino para que se cumpla la ley".

Aunque el fallo sienta precedente ya que France Télécom es la primera gran empresa francesa sentenciada por acoso moral, la multa de 75.000 euros y las cortas penas de cárcel a los responsables, no sentaron muy bien.

"Lo más difícil para mí es borrar de mi mente el recuerdo de los colegas desaparecidos , y en mi caso particular, la imagen de una colega arrojándose desde el 5º piso para ver luego unos meses de cárcel y unas decenas de miles de euros de multa", añadió Sébastien Crozier, presidente del sindicato de empresa en Orange (ex France Telecom)

Entre 2007 y 2008, Didier Lombard dirigió la privatización de France Télécom reduciendo la plantilla en 22.000 puestos de trabajo a un ritmo frenético. Miles de directivos de la empresa recibieron formación para convencer a otros empleados a irse, por ejemplo fijando objetivos irrealizables o provocando retrocesos en el escalafón profesional. Muchos empleados no lo aguantaron:

Con esta decisión entendemos finalmente cómo gestionar el personal de la empresa y esto es una garantía para que los errores de France Telecom no se vuelvan a repetir

"Esto responde a una pregunta que fue crucial en este juicio. ¿Podemos permitirnos hacer este tipo de cosas? ¿Podemos permitirnos, con el fin de hacer dinero llevar a la gente al suicidio o a la depresión. Por lo menos tenemos una primera respuesta del sistema de justicia, que es: "No, no podemos, y si lo haces, serás condenado", manifestó Raphaël Louvradoux, empleado de France Telecom y monitor de un trabajador que se suicidó.

France Télécom (actual Orange) y otros seis miembros de su antigua cúpula directiva, incluido el ex consejero delegado Didier Lombard, han sido condenados por acoso moral de empleados.

