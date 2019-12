El tribunal dictaminó que un eurodiputado obtiene la inmunidad parlamentaria en el momento en que se proclaraman los resultados. En aquel entonces, Junqueras estaba en prisión preventiva, por lo que debería haber sido puesto en libertad. Sin embargo, su situación procesal ya no es la misma. Ahora está condenado a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, y no está nada claro que la sentencia de Luxemburgo le ayude a salir de prisión.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.