"Evidentemente no. Yo creo que la Justicia española es independiente e imparcial y responde a los mismos estándares de protección de derechos que el resto de los tribunales de países europeos de nuestro entorno, eso por una parte, y, hombre, resulta paradójico que una persona que no confía en un sistema judicial trate de recurrir incluso ante el Tribunal Supremo."

La decisión del Tribunal de Luxemburgo ha coincidido con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente Quim Torra, condenado a un año y medio de inhabilitación. Torra ha dicho que no cree en la Justicia española, aunque ha recurrido ante el Supremo. ¿Existen razones objetivas para no confiar en los tribunales españoles?

"Yo creo que esto no afecta al fondo del asunto: los hechos que ocurrieron en otoño de 2017 son constitutivos de un delito de sedición, y eso es incuestionable. La única cuestion se refiere a su situación como europarlamentario, si realmente va a haber una libertad inmediata y pueda acudir a Estrasburgo, o bien, lo más que previsible, es que permanezca en prisión, porque es un penado, condenado por sentencia firme, y que se y que se pida, desde ya, que se suspenda su inmunidad a través de la concesión del suplicatorio".

