Zoran Milanovic, ex primer ministro del socialdemócrata SDP, defiende una Croacia "normal", sin intolerancia, odio ni corrupción. tendría alrededor del 26 %.

Kolinda Grabar-Kitarovic, la actual presidenta, de la formación conservadora gobernante Unión Democrática Croata (HDZ), podría obtener entre el 25 y el 28 %, de los votos según los sondeos. Una de us promesas de campaña es bloquear el camino de Serbia a la UE.

