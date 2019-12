Y en Italia ha fallecido un hombre cuyo coche fue arrastrado por un torrente en la provincia de Pordenone, en el norte del país. Once regiones, entre ellas Basilicata, EMilia Romagna, Lacio, Toscana y Lombardía se encuentran en alerta naranja.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.